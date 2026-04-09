海委會發布海面態勢圖遭質疑 顧立雄：屬示意圖

媒體報導海委會發布「海面態勢圖」疑涉洩密，海委會主委管碧玲表示，公布海上中國艦船資訊，符合重大公眾利益。國防部長顧立雄說，海委會已發布新聞稿說明，基本上就是一個示意圖，無確切的船艦位置、經緯度等。

立法院外交及國防委員會今天舉行國防特別條例草案的黨團協商。顧立雄會前接受媒體聯訪，針對管碧玲公布海面態勢圖，揭露共艦位置，被國民黨立委質疑有洩密之虞等議題，做相關說明。

顧立雄說，他看了管碧玲發文的圖，海委會昨天已發布新聞稿說明，基本上應該就是一個示意圖，它並沒有確切的船艦位置，包括方位、經緯度、時間等。

顧立雄表示，這樣一個示意圖，如同海委會所說，這是在去機敏化之後將其套疊在公開的地圖上，因此屬於示意圖的性質。

顧立雄指出，過去國防部在針對性軍演時，也會利用示意圖的方式來顯現，國防部也會持續就海上安全、國土防衛相關事宜持續跟海委會密切合作。

媒體詢問，中共今天無預警宣布在黃海實施實彈射擊；顧立雄說，國防部都有掌握。