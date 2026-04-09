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軍購條例協商恐破局 嚴德發：時間不等人 拖越久戰力落差越大

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院外交國防委員會排定今天協商軍購特別條例，不過國民黨方面要求延期導致可能破局。退輔會主委嚴德發今天對此表示，有實力才能確保和平，他強調「時間不等人」，拖延得越久，台海兩岸的戰力落差就拉得越大。呼籲朝野支持國防部版的條例草案。記者曾吉松／攝影
立法院外交國防委員會排定今天協商軍購特別條例，不過國民黨方面要求延期導致可能破局。退輔會主委嚴德發今天對此表示，有實力才能確保和平，他強調「時間不等人」，拖延得越久，台海兩岸的戰力落差就拉得越大。呼籲朝野支持國防部版的條例草案。記者曾吉松／攝影

立法院外交國防委員會排定今天協商軍購特別條例，不過國民黨方面要求延期導致可能破局。退輔會主委嚴德發今天對此表示，有實力才能確保和平，他強調「時間不等人」，拖延得越久，台海兩岸的戰力落差就拉得越大。呼籲朝野支持國防部版的條例草案。

外交國防委員會日前初審軍購特別條例草案，絕大多數條文都保留交付黨團協商，民進黨籍召委陳冠廷排定今天下午協商，不過國民黨方面要求延期，屆時恐怕破局。

曾任國防部長的嚴德發表示，「和平靠實力」。現在大家都共同的心聲就是希望和平，而最大的威脅就是中國大陸。 不管是軍演，還是海上、空中的機艦擾台，人民心中都會感到反感與不安。

他強調，如何確保和平？就是要靠實力。也就是戰力、人才和自我防衛的決心。 我方不跟中共做軍備競爭，對方的規模是我們的11倍以上，但我方起碼要維護基本的安全。

嚴德發呼籲朝野支持國防部的軍購預算。他強調，這些預算是經過審慎規劃與評估的。建軍規劃是從作戰需求出發，這需要時間去建置。時間不等人，拖延得越久，戰力的落差就拉得越大。為了確保和平，必須迅速建立實力。

對於協商可能破局，國民黨立委馬文君表示，黨團已經有請陳冠廷安排時間，最好是等大家都有時間比較好，她強調，這項條例已經送進來很久了，之前已經有相關結論，民進黨沒必要什麼都要硬牽扯鄭習會。

立法院 國民黨 退輔會 軍購 軍購條例 嚴德發

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