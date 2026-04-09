軍購條例協商因鄭習會延期？馬文君：民進黨不扯中共不會做事

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷原排定今下午朝野協商軍購特別條例，國民黨團日前發函盼延期至15、16日，外界質疑與國民黨主席鄭麗文訪陸有關。對此，國民黨外交及國防委員會召委馬文君今回應，條例早有相關結論，批評民進黨沒有套上中共就不會做事，如此影射沒有必要。

陳冠廷今受訪說，上周已配合國民黨延期兩次，但到今日已是第三度配合，對方仍再次以各種方式拖延與阻撓，當然會連結到，「是不是跟他們主席去中國有直接或間接關係。」

馬文君說，朝野協商是要大家都有的時間，再做更詳盡說明。媒體追問，綠委質疑下午藍委不出席就是因為鄭習會的關係？馬文君回應，軍購特別條例不是現在才拿出來，之前已經有相關結論。如果要硬要套上中共，只會讓人感覺到民進黨不套上中共就無法做事，如此影射沒有必要。

至於馬文君昨批海委會主委管碧玲，發布海面態勢圖恐洩密。馬文君今強調，對於國軍監控，如果要發布相關訊息，照理說應該是由國防部。那管碧玲發布這樣的訊息稱沒有洩密，以後對於洩密標準應該要擬定清楚，整體國軍在監控周邊海域，還有包括共艦、共機等，攸關我方監控能量，所以到底有沒有，管碧玲自己最清楚。