管碧玲PO海面態勢圖挨告洩漏國防秘密 他批：不是笨就是壞

海委會主委管碧玲在臉書公開海軍監控周邊海域的「海面態勢圖」，外界質疑是否涉及洩密。國民黨台北、新北市議員參選人楊智伃 、鄧凱勛，今至台北地檢署告發管碧玲涉刑法洩漏國防秘密、洩密罪，批管碧玲用國安機敏資料攻擊在野黨「不是笨就是壞」。

楊智伃表示，管碧玲PO出海面態勢圖等同洩漏台灣的國防偵搜能力，海面態勢圖不僅標示共軍位置、架次、機號，對方有沒有可能反向知道哪些沒被偵搜到的地方？偵搜盲區有無可能成為國安破口？管碧玲把國安機敏性資料當成攻擊在野的政治工具，要求檢調盡速調查有無違法、違規。

鄧凱勛表示，他送管碧玲6個字「不是笨就是壞」，如果不是笨，怎麼可能把國安機敏性的「海面態勢圖」堂而皇之放在自己的社群上；如果是壞那就更糟糕了，把國安機密拿來對抗、打壓在野黨，民進黨一路喊的抗中保台，也不是抗中，就是希望拿到政治紅利，無所不用其極鬥爭在野黨。

鄧凱勛說，民進黨狼子野心終究還是出錯了，管碧玲成為國防最大的破口。這次po文，把偵搜能力、相關盲區透露在中共眼皮子底下，這種抗中保台的方法真的讓國人都不敢苟同。

海巡署昨晚發出澄清稿表示，為讓國人了解中共威嚇態勢，強化全社會防衛韌性，因此去除聯合情監偵的機敏資料，僅標示共艦大致方位，公布前已完成相關徵詢程序，絕無洩漏我方監控能力疑慮。