軍購條例協商恐破局 綠委陳冠廷點名：癥結就是傅崐萁

軍購特別條例目前尚待協商，立院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷原排定今下午朝野協商，國民黨卻要求延期。陳冠廷稍早受訪表示，相關協商已一延再延，現在的癥結點不是國民黨的某幾位委員，是國民黨總召傅崐萁。

陳冠廷表示，上周已配合國民黨延期兩次，當時希望營造較為理性的討論氣氛，讓國防特別條例及相關條例能順利推進，但到今日已是第三度配合，對方仍再次以各種方式拖延與阻撓，「當然會連結到是不是跟他們主席去中國有直接或間接關係。」

「真的非常遺憾。」陳冠廷說，民進黨立場並非一定要在協商中取得共識，但至少應該要有實質討論，才可以往前一步，尤其軍購部分更應優先處理。陳也透露，日前與民眾黨立委王安祥溝通時就說，即便協商未必有結果，但仍應有討論。

陳冠廷也呼籲，不要恐懼協商，每逢美國國會議員訪台，朝野皆表態支持國防，但每次要進行討論時，卻屢遭遇拖延，「一直在想到底是中方因素，還是國民黨內部問題」，希望國民黨的中生代與新生代能勇敢站出來，

陳冠廷表示，不要被傅崐萁一個人帶著整個國民黨走，帶著整個國民黨，走向這個死胡同、走向衰弱，朱立倫當國民黨主席的時候也不會這樣。

「我現在不是譴責國民黨，我是譴責國民黨的總召傅崐萁。」陳冠廷強調，目前協商卡關的癥結點就在於傅崐萁個人，這真的是很遺憾，他現在不是譴責國民黨，而是譴責國民黨的總召。

另外，民進黨立委林楚茵也說，今天下午國防特別條例要協商，韓國瑜昨才當著美國參議員訪團的面說，會盡力協助完成國防特別預算審查，不到半天時間，國民黨團就出來「打臉」韓院長，放話不出席下午協商，「是韓國瑜空嘴薄舌講場面話？還是國民黨要等習近平點頭？」

林楚茵表示，為了國民黨主席鄭麗文還沒見到習近平，國民黨全黨「躺平」什麼事都不做，軍購協商不出席，總預算不審查，躺平的國民黨讓全台灣人的安全被犧牲。