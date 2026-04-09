陸長時間空域管制 蔡明彥：川習會前 試探美機

中國大陸宣布從三月廿七日起在東海劃設「空中任務通告區」，引起西方媒體及學界注意，國安局長蔡明彥昨表示，中共這次劃設空域保留區的時間很長、範圍很大，可能是試探美機在川習會前的活動狀況。

中國大陸公布從三月廿七日至五月六日在黃海與東海劃設「空中任務通告區」，蔡明彥表示，中共這次在江浙外海劃設了五個空域保留區，範圍相當大，時間也很長，國安局判斷在軍事上透過這種空域保留區的劃設，測試外機在相關空域活動的狀況，「當然比較有可能在相關空域活動的，應該還是以美國為主」。國安局也注意到，美國在四月六日有偵察機進入空域保留區進行活動。

蔡明彥並指出，由於空域保留區一直劃設到五月六日，幾乎就是在川習會的前一周，所以政治上，是在試探美國在川習會之前在印太地區相關活動的狀況。

華爾街日報於四月五日在限閱版報導：「在鄭習會前夕，中國藉由劃設保留空域四十日，顯示未來可能進行軍事活動。」不過，中華戰略學會資深研究員張競質疑，這則報導是在空域劃設多日後從台北發稿，同時完全沒有任何其他西方主流媒體跟進，「出口轉內銷」的操作手法斧痕鑿鑿。

張競並質疑，這類針對民用航空活動所劃設空域，不但對於軍用飛機毫無約束力，民用航空器也可在空中航管中心放行後通過，根本就不可能用來測試軍機活動。他認為，蔡明彥的說法，是在完全不理解相關民航法規下，單純憑著猜想臆測的外行話；國安局長提出此種水準的結論，實在讓人不敢恭維。

蔡明彥昨在立院詢答時並指出，中共解放軍目前陷入「絕對效忠清洗模式」，編制上將員額卅三人，但現職僅剩四名，其餘大多是以低階佔缺代理。

蔡明彥進一步分析，國安局針對中共上百名中將盤點晉升上將的條件，發現符合「任滿兩年」且「歷經兩個重要職務」等兩項條件者，今、明兩年各不到五人，顯示整個指揮鏈將出現大量懸缺，可能造成中共聯合作戰、後勤協調發生「斷鏈」。

蔡明彥表示，這種情況短期內雖有利於習近平掌握軍權，但中長期而言，軍事決策將趨向「政治正確」，將領不敢提出不同的專業意見，導致決策視野限縮；國安局也會密切關注，是否會有年輕將領為爭取表現機會，在台海有冒進的動作。