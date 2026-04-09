聽新聞
0:00 / 0:00

陸長時間空域管制 蔡明彥：川習會前 試探美機

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國安局長蔡明彥（前排左）昨天在立法院表示，中共劃設空域保留區，可能是試探美機在川習會前的活動狀況。記者潘俊宏／攝影
國安局長蔡明彥（前排左）昨天在立法院表示，中共劃設空域保留區，可能是試探美機在川習會前的活動狀況。記者潘俊宏／攝影

中國大陸宣布從三月廿七日起在東海劃設「空中任務通告區」，引起西方媒體及學界注意，國安局蔡明彥昨表示，中共這次劃設空域保留區的時間很長、範圍很大，可能是試探美機在川習會前的活動狀況。

中國大陸公布從三月廿七日至五月六日在黃海與東海劃設「空中任務通告區」，蔡明彥表示，中共這次在江浙外海劃設了五個空域保留區，範圍相當大，時間也很長，國安局判斷在軍事上透過這種空域保留區的劃設，測試外機在相關空域活動的狀況，「當然比較有可能在相關空域活動的，應該還是以美國為主」。國安局也注意到，美國在四月六日有偵察機進入空域保留區進行活動。

蔡明彥並指出，由於空域保留區一直劃設到五月六日，幾乎就是在川習會的前一周，所以政治上，是在試探美國在川習會之前在印太地區相關活動的狀況。

華爾街日報於四月五日在限閱版報導：「在鄭習會前夕，中國藉由劃設保留空域四十日，顯示未來可能進行軍事活動。」不過，中華戰略學會資深研究員張競質疑，這則報導是在空域劃設多日後從台北發稿，同時完全沒有任何其他西方主流媒體跟進，「出口轉內銷」的操作手法斧痕鑿鑿。

張競並質疑，這類針對民用航空活動所劃設空域，不但對於軍用飛機毫無約束力，民用航空器也可在空中航管中心放行後通過，根本就不可能用來測試軍機活動。他認為，蔡明彥的說法，是在完全不理解相關民航法規下，單純憑著猜想臆測的外行話；國安局長提出此種水準的結論，實在讓人不敢恭維。

蔡明彥昨在立院詢答時並指出，中共解放軍目前陷入「絕對效忠清洗模式」，編制上將員額卅三人，但現職僅剩四名，其餘大多是以低階佔缺代理。

蔡明彥進一步分析，國安局針對中共上百名中將盤點晉升上將的條件，發現符合「任滿兩年」且「歷經兩個重要職務」等兩項條件者，今、明兩年各不到五人，顯示整個指揮鏈將出現大量懸缺，可能造成中共聯合作戰、後勤協調發生「斷鏈」。

蔡明彥表示，這種情況短期內雖有利於習近平掌握軍權，但中長期而言，軍事決策將趨向「政治正確」，將領不敢提出不同的專業意見，導致決策視野限縮；國安局也會密切關注，是否會有年輕將領為爭取表現機會，在台海有冒進的動作。

台海 美國 習近平 蔡明彥 國安局 中共 東海

延伸閱讀

中共畫設5空域保留區為試探美機活動？張競：不懂民航的外行話

蔡明彥：中共清洗高階將領恐指揮斷鏈 嚴防年輕將領台海冒進

美伊達成2周停火 蔡明彥：需再注意伊朗保守派及親伊民兵動作

鄭麗文訪陸 蔡明彥：中共「和戰加壓」分化台灣社會 弱化台美合作

相關新聞

陸長時間空域管制 蔡明彥：川習會前 試探美機

中國大陸宣布從三月廿七日起在東海劃設「空中任務通告區」，引起西方媒體及學界注意，國安局長蔡明彥昨表示，中共這次劃設空域保留區的時間很長、範圍很大，可能是試探美機在川習會前的活動狀況。

管碧玲臉書再轟中國大陸…直言要「公開點名」侵犯行為 想贏輿論支持

海洋委員會日前公布海上中國艦船資訊，發布「海面態勢圖」，遭質疑涉及洩密，海巡署今天晚間緊急澄清已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力之虞，且符合重大公眾利益，主委管碧玲也在臉書發文轟中國大陸，直言要將中國大陸違法侵犯行為「公開點名」，還要利用社群媒體公開，進而贏得國內外輿論與防務的支持。

接見美參眾議員訪團 顧立雄：推動台美國防產業共生共榮

國防部今晚表示，顧立雄今天先後接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩訪問團，以及聯邦參議員吉姆．班克斯訪問團，顧立雄強調，政府提出國防特別預算條例，置重點於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產，達成國防科技與經濟共生共榮。

中共畫設5空域保留區為試探美機活動？張競：不懂民航的外行話

中國大陸宣布從3月27日起在東海上空畫設5個「空中任務通告區」，國安局長蔡明彥表示，中共可能是在測試外機的活動，尤其刺探美國軍機在川習會前的行動。中華戰略學會資深研究員張競質疑，這類民航空域，根本就不可能用來測試軍機活動，國安局的說法，簡直是不理解民航法規的外行話，讓人不敢恭維。

管碧玲臉書公開「海面態勢圖」遭質疑洩密 海巡署：已去除機敏資訊

海委會主委管碧玲在臉書發文，公開海軍監控周邊海域的海面態勢圖，遭質疑是否涉及洩密，海巡署晚間發出澄清稿，表示已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力疑慮，符合重大公眾利益。

部隊鍋EP264｜解構海軍無人艇標案 國造背後的台美合作布局

海軍無人艇標案於二月底召開說明會，已進行第一階段招標作業，預計明年11月首批驗收。但就在4月8號，將有10家美國無人艇與AI業者與55家國內無人艇相關廠商，在台北進行一場台美無人艇國防產業的媒合交流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。