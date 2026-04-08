管碧玲臉書再轟中國大陸…直言要「公開點名」侵犯行為 想贏輿論支持

海洋委員會日前公布海上中國艦船資訊，發布「海面態勢圖」，遭質疑涉及洩密，海巡署今天晚間緊急澄清已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力之虞，且符合重大公眾利益，主委管碧玲也在臉書發文轟中國大陸，直言要將中國大陸違法侵犯行為「公開點名」，還要利用社群媒體公開，進而贏得國內外輿論與防務的支持。

管碧玲指出，面對中國大陸的「灰色地帶」戰略侵擾，將其揭露、透明化已成為台灣及國際社會反制的重要手段，各國專家都一致建議，台灣海巡署應該將違法侵犯行為「公開點名」，並利用社群媒體公開資訊，使隱晦的侵略行為顯性化，期能有效嚇阻對手肆無忌憚的新常態，進而贏得國內外輿論與防務的支持。

她認為，舉凡資訊透明化與公開點名，視覺化與公開資訊，即時公布海空域動態，都是應處灰色地帶侵擾的重要手段。

管碧玲強調，在國家與中共對壘的第一線，領導灰色地帶侵擾的攻防，在最大威嚇效益的時機點實施揭露、透明的戰略攻防，是海洋委員會職責所在，但她不解為何會被質疑是洩密，直呼「令人驚訝」。

管碧玲表示「守護台海，是我的職責所在」，更將矛頭轉向國民黨主席鄭麗文出訪中國，認為鄭麗文擬與中國領導人會面，恐為涉片面改變台海現狀之重大時勢，海巡必需適度向社會及國際公開中國在我海域襲擾情勢，以利國人知情並了解嚴肅影響，故所公布海上中國艦船資訊，是為符合重大公眾利益。

管碧玲更在文中大嗆中國大陸「國台辦嗆我們沒有台灣之盾，只有台灣之籠，今天再度嗆我們海警侵擾是執法巡查，就在今天，軍艦還是繼續增加，如此霸道，國人應該知道」中國表面說幫忙台灣參與國際組織，暗中在國際組織消滅台灣的主權。