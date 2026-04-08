快訊

向美軍乞求停火！美防長曝伊朗「受夠了」 遭受毀滅性軍事失敗

美股早盤／慶祝行情噴發 道瓊大漲逾1300點、台積ADR飆6%

考慮合資？美記者曝川普可能聯手伊朗 在荷莫茲海峽收通行費

聽新聞
0:00 / 0:00

管碧玲臉書再轟中國大陸…直言要「公開點名」侵犯行為 想贏輿論支持

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照片
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照片

海洋委員會日前公布海上中國艦船資訊，發布「海面態勢圖」，遭質疑涉及洩密，海巡署今天晚間緊急澄清已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力之虞，且符合重大公眾利益，主委管碧玲也在臉書發文轟中國大陸，直言要將中國大陸違法侵犯行為「公開點名」，還要利用社群媒體公開，進而贏得國內外輿論與防務的支持。

管碧玲指出，面對中國大陸的「灰色地帶」戰略侵擾，將其揭露、透明化已成為台灣及國際社會反制的重要手段，各國專家都一致建議，台灣海巡署應該將違法侵犯行為「公開點名」，並利用社群媒體公開資訊，使隱晦的侵略行為顯性化，期能有效嚇阻對手肆無忌憚的新常態，進而贏得國內外輿論與防務的支持。

她認為，舉凡資訊透明化與公開點名，視覺化與公開資訊，即時公布海空域動態，都是應處灰色地帶侵擾的重要手段。

管碧玲強調，在國家與中共對壘的第一線，領導灰色地帶侵擾的攻防，在最大威嚇效益的時機點實施揭露、透明的戰略攻防，是海洋委員會職責所在，但她不解為何會被質疑是洩密，直呼「令人驚訝」。

管碧玲表示「守護台海，是我的職責所在」，更將矛頭轉向國民黨主席鄭麗文出訪中國，認為鄭麗文擬與中國領導人會面，恐為涉片面改變台海現狀之重大時勢，海巡必需適度向社會及國際公開中國在我海域襲擾情勢，以利國人知情並了解嚴肅影響，故所公布海上中國艦船資訊，是為符合重大公眾利益。

管碧玲更在文中大嗆中國大陸「國台辦嗆我們沒有台灣之盾，只有台灣之籠，今天再度嗆我們海警侵擾是執法巡查，就在今天，軍艦還是繼續增加，如此霸道，國人應該知道」中國表面說幫忙台灣參與國際組織，暗中在國際組織消滅台灣的主權。

管碧玲 中共 台海 海巡署

延伸閱讀

管碧玲臉書公開「海面態勢圖」遭質疑洩密 海巡署：已去除機敏資訊

跳水／中國體壇醜聞！全紅嬋遭國家隊選手、裁判「集體霸凌」協會發聲了

國台辦稱海警船執法受歡迎 海巡署駁台灣漁民怨聲連連

【重磅快評】管碧玲洩軍機打臉賴清德，還鄭麗文公道

相關新聞

中共畫設5空域保留區為試探美機活動？張競：不懂民航的外行話

中國大陸宣布從3月27日起在東海上空畫設5個「空中任務通告區」，國安局長蔡明彥表示，中共可能是在測試外機的活動，尤其刺探美國軍機在川習會前的行動。中華戰略學會資深研究員張競質疑，這類民航空域，根本就不可能用來測試軍機活動，國安局的說法，簡直是不理解民航法規的外行話，讓人不敢恭維。

管碧玲臉書公開「海面態勢圖」遭質疑洩密 海巡署：已去除機敏資訊

海委會主委管碧玲在臉書發文，公開海軍監控周邊海域的海面態勢圖，遭質疑是否涉及洩密，海巡署晚間發出澄清稿，表示已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力疑慮，符合重大公眾利益。

管碧玲臉書再轟中國大陸…直言要「公開點名」侵犯行為 想贏輿論支持

海洋委員會日前公布海上中國艦船資訊，發布「海面態勢圖」，遭質疑涉及洩密，海巡署今天晚間緊急澄清已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力之虞，且符合重大公眾利益，主委管碧玲也在臉書發文轟中國大陸，直言要將中國大陸違法侵犯行為「公開點名」，還要利用社群媒體公開，進而贏得國內外輿論與防務的支持。

接見美參眾議員訪團 顧立雄：推動台美國防產業共生共榮

國防部今晚表示，顧立雄今天先後接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩訪問團，以及聯邦參議員吉姆．班克斯訪問團，顧立雄強調，政府提出國防特別預算條例，置重點於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產，達成國防科技與經濟共生共榮。

部隊鍋EP264｜解構海軍無人艇標案 國造背後的台美合作布局

海軍無人艇標案於二月底召開說明會，已進行第一階段招標作業，預計明年11月首批驗收。但就在4月8號，將有10家美國無人艇與AI業者與55家國內無人艇相關廠商，在台北進行一場台美無人艇國防產業的媒合交流。

《白話談軍購5-5》白仍堅持黨版 藍要等政黨協商

8年1.25兆的《國防特別條例》已送出委員會，但最終金額朝野尚未取得共識。民眾黨團總召陳清龍受訪時仍強調，黨版《國防特別條例》已把美國確定要賣的武器納入，還保留881億元的預算彈性與完整監督機制，若美方儘快公布第二階段軍售，黨團也願評估納入修法。至於國民黨，有藍委透露目前仍未決定最終金額，藍委牛煦庭受訪時坦白表示，要等朝野協商處理。 買什麼要講清楚 立法院3月底將政院版、國民黨與民眾黨版共3個版本的《國防特別條例》送出委員會，由於法案在關鍵的採購項目、金額、監督機制，甚至法案名稱都沒有共識下，有待立法院長韓國瑜召開黨團協商討論。 針對《國防特別條例》，民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，民眾黨團的立場很清楚，支持國防自主，但不容許貪腐，付了錢要拿得到貨，買什麼一定要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要立法院吞下去。 若有新增可納入 陳清龍說，在民眾黨團版中，已經把美國宣布要賣給我

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。