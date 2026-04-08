接見美參眾議員訪團 顧立雄：推動台美國防產業共生共榮

國防部今晚表示，顧立雄今天先後接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席諾恩訪問團，以及聯邦參議員吉姆．班克斯訪問團，顧立雄強調，政府提出國防特別預算條例，置重點於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產，達成國防科技與經濟共生共榮。

顧立雄上午接見眾議院訪問團，稍晚會晤班克斯參議員，雙方針對國防特別預算、防衛政策、台美安全合作及台海情勢現況等重要議題交換意見，期盼深化雙邊國防事務交流，共同維護印太區域和平穩定。

顧立雄強調，面對日益嚴峻的區域安全挑戰，台灣亟需強化防衛韌性與不對稱戰力。我國政府目前提出的國防特別預算條例，除傳統武器採購外，亦置重點於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產量能，達成國防科技與經濟共生共榮的目標。

顧立雄進一步說明，美國對台軍售是提升台灣自我防衛能力、維護印太區域和平穩定的關鍵力量。他除了感謝美方已完成部分軍售項目的知會國會程序，也希望能加速尚未完成的案項，以利特別預算的審議與通過。

國防部轉述，諾恩及班克斯皆對我國致力提升國防自主與防衛決心表示肯定，並強調台美安全合作對區域穩定具有不可替代的重要性。未來，雙方將持續加強軍事交流與戰略對話，共同捍衛自由民主價值，守護印太區域和平穩定。