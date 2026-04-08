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中共畫設5空域保留區為試探美機活動？張競：不懂民航的外行話

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中國大陸宣布在東海上空畫設5個「空中任務通告區」，國安局長蔡明彥表示，中共可能刺探美國軍機在川習會前的行動。中華戰略學會資深研究員張競質疑，這類民航空域根本就不可能用來測試軍機活動，國安局的說法，簡直是不理解民航法規的外行話。圖／張競臉書
中國大陸宣布在東海上空畫設5個「空中任務通告區」，國安局長蔡明彥表示，中共可能刺探美國軍機在川習會前的行動。中華戰略學會資深研究員張競質疑，這類民航空域根本就不可能用來測試軍機活動，國安局的說法，簡直是不理解民航法規的外行話。圖／張競臉書

中國大陸宣布從3月27日起在東海上空畫設5個「空中任務通告區」，國安局蔡明彥表示，中共可能是在測試外機的活動，尤其刺探美國軍機在川習會前的行動。中華戰略學會資深研究員張競質疑，這類民航空域，根本就不可能用來測試軍機活動，國安局的說法，簡直是不理解民航法規的外行話，讓人不敢恭維。

中國大陸宣布從3月27日起在東海上空畫設5個「空中任務通告區」，引起西方媒體及學界質疑未來可能進行軍事活動。國安局長蔡明彥今天在立法院表示，中共這次畫設空域保留區的時間很長、範圍很大，可能是試探美機在川習會前的活動狀況。

他在回應立委陳永康的詢答時表示，中共畫設的空域保留區，確實沒有影響民航，國安局第一時間和民航局確認並未影響任何民航航班、航線，也不用向上海飛航情報區做任何申請，中共若有軍事演訓，我方聯合情監偵密切掌握。

張競認為，根據「國際民航組織」所訂規範，上海飛航情報區劃設相關暫時性航空保留區(Reserved Area)完全是有所依據，因此未受到國際民航組織或是國際民航業者表達異議。在此亂做文章、出口轉內銷炒作新聞，根本就是完全未曾查閱相關國際民航規範，亂講外行話。

張競進一步表示，這類針對民航活動所劃設空域，不但對於軍用飛機毫無約束力，就算是民用航空器亦可在空中交通管制中心(ATC)放行後，依據航管導引通過，因此根本就不可能用來測試軍機活動。

因此蔡明彥在立法院所提出判斷，是在完全不理解相關民航法規下，單純憑著猜想臆測，認定是在測試美軍軍機，簡直是令人難以想像之外行話。國家情報頭子下轄眾多情報分析人員，提出此種水準結論，實在讓人不敢恭維。

他並指出，若對比上海飛航情報區、東海防空識別區以及本次所劃設五個管制區所涵蓋空域就可以發現，東海防空識別區向東海方向延伸涵蓋範圍，其實遠大於這五個保留區；其次這五個空域也並非美、日、韓三方軍機在大陸沿海抵近偵察經常活動空域，所以情報判斷硬是要將川普可能出訪大陸日期加以聯結，只能說這個情報判斷結論是個很彆腳故事。

張競強調，情報判斷要有格局與視野，站在川普所在的高度與立場，恐怕思考怎樣把北京採購大豆與波音民航機搞定，才是重點吧？他認為中南海不會在枝節問題上搞小動作，只會針對川普最關注選區與選票上出招，北京精準打擊選票的本事並不算差，國安局恐怕是搞錯重點，更缺乏格局與應有視野，讓人感到遺憾與失望。

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