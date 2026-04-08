管碧玲臉書公開「海面態勢圖」遭質疑洩密 海巡署：已去除機敏資訊

海委會主委管碧玲在臉書發文，公開海軍監控周邊海域的海面態勢圖，遭質疑是否涉及洩密，海巡署晚間發出澄清稿，表示已去除機敏資訊，絕無洩漏我方監控能力疑慮，符合重大公眾利益。

海巡署說，近年來中國頻繁在台灣周邊進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定。為讓國人了解中共威嚇態勢，強化全社會防衛韌性，因此去除聯合情監偵的機敏資料，僅標示共艦大致方位，公布前已完成相關徵詢程序，絕無洩漏我方監控能力疑慮。

另外海巡署表示，根據「政府資訊公開法」第6條規定：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」，目前正值主要在野黨主席擬與中國領導人會面，恐涉片面改變台海現狀的重大時刻，必需適度向社會及國際公開中國在我海域襲擾情勢，公布中國艦船資訊，符合重大公眾利益，且圖文並未明示艦船機敏資訊，將原始資料去機敏化後，套疊於公開地圖，非屬洩密。

海巡署強調，面對中國灰色地帶的威脅，主動公開去機敏化的資訊，將其揭露透明化，已成為台灣應對認知作戰的重要手段，也能讓國人提升國安意識，強化民主韌性，反制「不戰而屈人之兵」的新常態。

海委會強調，中國持續對我進行威脅與騷擾，海委會與海巡署24 小時嚴密監控台海周邊動態，適度公開資訊是為讓國人安心，並對外展現守護領海的決心，呼籲國人支持海巡持續守護海疆，堅定捍衛國家主權與海域安全。

海委會主委管碧玲在臉書發文，公開海軍監控周邊海域的海面態勢圖，遭質疑是否涉及洩密。記者廖炳棋／翻攝管碧玲臉書