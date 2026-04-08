國台辦稱海警船執法受歡迎 海巡署駁台灣漁民怨聲連連

中國大陸國台辦今天表示：「大陸海警等部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法，受到兩岸漁民歡迎」，海巡署下午指出，大陸說法完全悖離事實。

海巡署駁斥，去年中國海警船以編隊航行的方式，假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線計46次、進入東沙限制水域計33次，另在澎湖海域海峽中線附近，也曾干擾台灣漁船作業，漁民怨聲連連。

海巡署說，從大陸航行態樣分析，就是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。海巡署呼籲中國應立即停止任何可能引發衝突或升高對立的騷擾行為，海巡署將全天候部署艦艇，捍衛國家主權，確保漁民權益。