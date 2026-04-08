快訊

LINE被盜多為台哥大用戶 數發部稱非大問題「疊加就成漏洞」

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

有他們就安心！四生肖照亮全家 豬帶動氣氛、「這動物」天塌下來有他頂

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦稱海警船執法受歡迎 海巡署駁台灣漁民怨聲連連

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
大陸國台辦今稱中國海警船執法巡查受兩岸漁民歡迎，海巡署今天嚴正駁斥該說法。記者廖炳棋／翻攝
大陸國台辦今稱中國海警船執法巡查受兩岸漁民歡迎，海巡署今天嚴正駁斥該說法。記者廖炳棋／翻攝

中國大陸國台辦今天表示：「大陸海警等部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法，受到兩岸漁民歡迎」，海巡署下午指出，大陸說法完全悖離事實。

海巡署駁斥，去年中國海警船以編隊航行的方式，假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線計46次、進入東沙限制水域計33次，另在澎湖海域海峽中線附近，也曾干擾台灣漁船作業，漁民怨聲連連。

海巡署說，從大陸航行態樣分析，就是「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。海巡署呼籲中國應立即停止任何可能引發衝突或升高對立的騷擾行為，海巡署將全天候部署艦艇，捍衛國家主權，確保漁民權益。

大陸 兩岸 東沙 國台辦 中國海警船 海巡

延伸閱讀

陸委會稱陸生來台受限陸方「已讀不回」 國台辦用「8個字」回應

【重磅快評】管碧玲洩軍機打臉賴清德，還鄭麗文公道

鄭麗文訪陸 管碧玲：要用「中國台灣省」求和平嗎？

為批評國民黨訪中團 管碧玲出示敏感海上情資作罵本

相關新聞

部隊鍋EP264｜解構海軍無人艇標案 國造背後的台美合作布局

海軍無人艇標案於二月底召開說明會，已進行第一階段招標作業，預計明年11月首批驗收。但就在4月8號，將有10家美國無人艇與AI業者與55家國內無人艇相關廠商，在台北進行一場台美無人艇國防產業的媒合交流。

《白話談軍購5-5》白仍堅持黨版 藍要等政黨協商

8年1.25兆的《國防特別條例》已送出委員會，但最終金額朝野尚未取得共識。民眾黨團總召陳清龍受訪時仍強調，黨版《國防特別條例》已把美國確定要賣的武器納入，還保留881億元的預算彈性與完整監督機制，若美方儘快公布第二階段軍售，黨團也願評估納入修法。至於國民黨，有藍委透露目前仍未決定最終金額，藍委牛煦庭受訪時坦白表示，要等朝野協商處理。 買什麼要講清楚 立法院3月底將政院版、國民黨與民眾黨版共3個版本的《國防特別條例》送出委員會，由於法案在關鍵的採購項目、金額、監督機制，甚至法案名稱都沒有共識下，有待立法院長韓國瑜召開黨團協商討論。 針對《國防特別條例》，民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，民眾黨團的立場很清楚，支持國防自主，但不容許貪腐，付了錢要拿得到貨，買什麼一定要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要立法院吞下去。 若有新增可納入 陳清龍說，在民眾黨團版中，已經把美國宣布要賣給我

國台辦稱海警船執法受歡迎 海巡署駁台灣漁民怨聲連連

中國大陸國台辦今天表示：「大陸海警等部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法，受到兩岸漁民歡迎」，海巡署下午指出，大陸說法完全悖離事實。

管碧玲公布海面態勢圖 馬文君批刻意洩密：把底牌攤在解放軍前

海委會主委管碧玲公布海面態勢圖，稱共軍機艦持續擾台。國民黨立委馬文君今天說，這不是不小心，是刻意洩密，質疑管碧玲的行為，等同將海軍監控能力，部署節奏，及掌握各項軍情，底牌攤在解放軍前。

傳涉廟會「走路工」旅長遭拔官 陸軍203旅駁與實情不符

網媒報導陸軍203旅旅長宋蔚達上校上月3月5日至8日，因同意每天派遣80名官兵參與台南佳里金唐殿廟會遶境活動，且還收受廟方「走路工」錢。事件曝光軍方震怒「拔官」，對此軍方駁斥說，宋是因任期屆滿調職，與實情不符。

蔡明彥：中共清洗高階將領恐指揮斷鏈 嚴防年輕將領台海冒進

中共高階將領接連遭到整肅，國安局長蔡明彥今天表示，共軍目前陷入「絕對效忠清洗模式」，導致上將員額大量懸缺，今明兩年符合晉升上將資格的中將各不到5人，恐怕導致中共聯合作戰與後勤的「斷鏈」風險。同時也須嚴防年輕將領為爭取表現而在台海冒進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。