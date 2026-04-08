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《白話談軍購5-5》白仍堅持黨版 藍要等政黨協商

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
《國防特別條例》進入朝野協商，白堅持黨版、藍內部仍在討論，一切態勢可能有待下周才會逐漸明朗。（中央社示意圖）
《國防特別條例》進入朝野協商，白堅持黨版、藍內部仍在討論，一切態勢可能有待下周才會逐漸明朗。（中央社示意圖）

8年1.25兆的《國防特別條例》已送出委員會，但最終金額朝野尚未取得共識。民眾黨團總召陳清龍受訪時仍強調，黨版《國防特別條例》已把美國確定要賣的武器納入，還保留881億元的預算彈性與完整監督機制，若美方儘快公布第二階段軍售，黨團也願評估納入修法。至於國民黨，有藍委透露目前仍未決定最終金額，藍委牛煦庭受訪時坦白表示，要等朝野協商處理。

買什麼要講清楚

立法院3月底將政院版、國民黨與民眾黨版共3個版本的《國防特別條例》送出委員會，由於法案在關鍵的採購項目、金額、監督機制，甚至法案名稱都沒有共識下，有待立法院長韓國瑜召開黨團協商討論。

針對《國防特別條例》，民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，民眾黨團的立場很清楚，支持國防自主，但不容許貪腐，付了錢要拿得到貨，買什麼一定要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要立法院吞下去。

若有新增可納入

陳清龍說，在民眾黨團版中，已經把美國宣布要賣給我國的武器項目納入，甚至保留881億的預算彈性，更有完整的監督機制，要求《國防特別條例》通過後，行政院應至立法院清楚說明軍購項目到貨情形、交貨期程及對財政衝擊的影響評估。

「如果美方公布第二階段的軍售內容，黨團也願意評估納入需要加入特別條例的項目。」陳清龍強調，黨團以行動支持國防，甚至率先提案讓授權國防部先行簽署將到期的軍購案。他說，目前《國防特別條例》已經出委員會，尚待召開協商，民眾黨團會出席協商並表達立場，踐行民主程序。

藍等黨主席回來？

國民黨團方面，國民黨立委牛煦庭受訪時僅表示，法案已經進入朝野協商階段，有待後續進行審議。另外有藍委私下透露，目前還不確定最終版本，應該會在韓院長召開的協商之前進行討論。朝野原本在9日要針對《國防特別條例》進行協商，但2日國民黨發函民進黨團，盼延後到15或16日，引發民進黨批評，是為了7日到12日的鄭習會而被延後。

但國民黨立委黃仁曾回應說：「《國防特別條例》都已經付委審查，大家都有心趕快把軍購趕快通過，鄭麗文訪中跟法案審議的延後沒有相干。」但綜合評估下來，國民黨應該還是會等到鄭麗文回台才會討論。

藍委態度分歧

其實，國民黨內部態度仍顯現分歧。國民黨1日下午曾召開內部會議，會中有藍委指出，基本態度是支持國防、軍購，但黨版容易讓人作文章應可微調；會中多名立委主張，應該調高軍購匡列額度，或考慮採納立委徐巧芯8700億元的版本。

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8年1.25兆的《國防特別條例》已送出委員會，但最終金額朝野尚未取得共識。民眾黨團總召陳清龍受訪時仍強調，黨版《國防特別條例》已把美國確定要賣的武器納入，還保留881億元的預算彈性與完整監督機制，若美方儘快公布第二階段軍售，黨團也願評估納入修法。至於國民黨，有藍委透露目前仍未決定最終金額，藍委牛煦庭受訪時坦白表示，要等朝野協商處理。 買什麼要講清楚 立法院3月底將政院版、國民黨與民眾黨版共3個版本的《國防特別條例》送出委員會，由於法案在關鍵的採購項目、金額、監督機制，甚至法案名稱都沒有共識下，有待立法院長韓國瑜召開黨團協商討論。 針對《國防特別條例》，民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，民眾黨團的立場很清楚，支持國防自主，但不容許貪腐，付了錢要拿得到貨，買什麼一定要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要立法院吞下去。 若有新增可納入 陳清龍說，在民眾黨團版中，已經把美國宣布要賣給我

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