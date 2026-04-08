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管碧玲公布海面態勢圖 馬文君批刻意洩密：把底牌攤在解放軍前
海委會主委管碧玲公布海面態勢圖，稱共軍機艦持續擾台。國民黨立委馬文君今天說，這不是不小心，是刻意洩密，質疑管碧玲的行為，等同將海軍監控能力，部署節奏，及掌握各項軍情，底牌攤在解放軍前。
馬文君指出，管碧玲在臉書發文，公開海軍監控周邊海域的海面態勢圖，清楚標示4月6日台灣海域周邊的解放軍船艦位置，以戲謔口吻諷刺即將訪問中國大陸的國民黨主席鄭麗文，將成為籠中馴兔。
馬文君說，民進黨政府先前在各項軍購、國防議題，時不時抹紅她，將各種洩密大帽子扣在她頭上，近日又爆出檢調重辦國民黨立委徐巧芯先前被告發的洩密案。民進黨過去動輒指控在野黨洩密、危害國安，從屢屢爆發的共諜案，層級從總統府、國安會、外交部，再到民進黨中央，沒看到賴政府有具體檢討作為。
馬文君表示，海委會主委在社群公開海面態勢圖，洩漏海事機密，作為政治操作，批評在野黨談資素材，這不是不小心，是刻意洩密。至今仍看不到行政院、國防部有任何處置與說法，是不是對國防，對國安完全不在意。管碧玲這樣的行為，是不是等同將海軍監控能力，部署節奏，及他們所掌握的各項軍情，底牌攤在解放軍前。如果政府連最基本的機密管理都做不到，如何讓國軍在第一線安心備戰。
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