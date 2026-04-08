管碧玲公布海面態勢圖 馬文君批刻意洩密：把底牌攤在解放軍前

8年1.25兆的《國防特別條例》已送出委員會，但最終金額朝野尚未取得共識。民眾黨團總召陳清龍受訪時仍強調，黨版《國防特別條例》已把美國確定要賣的武器納入，還保留881億元的預算彈性與完整監督機制，若美方儘快公布第二階段軍售，黨團也願評估納入修法。至於國民黨，有藍委透露目前仍未決定最終金額，藍委牛煦庭受訪時坦白表示，要等朝野協商處理。 買什麼要講清楚 立法院3月底將政院版、國民黨與民眾黨版共3個版本的《國防特別條例》送出委員會，由於法案在關鍵的採購項目、金額、監督機制，甚至法案名稱都沒有共識下，有待立法院長韓國瑜召開黨團協商討論。 針對《國防特別條例》，民眾黨團總召陳清龍受訪時表示，民眾黨團的立場很清楚，支持國防自主，但不容許貪腐，付了錢要拿得到貨，買什麼一定要清楚，不能開一張1.25兆的空白支票，就要立法院吞下去。 若有新增可納入 陳清龍說，在民眾黨團版中，已經把美國宣布要賣給我

2026-04-08 14:13