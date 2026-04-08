傳涉廟會「走路工」旅長遭拔官 陸軍203旅駁與實情不符

網媒報導陸軍203旅旅長宋蔚達上校上月3月5日至8日，因同意每天派遣80名官兵參與台南佳里金唐殿廟會遶境活動，且還收受廟方「走路工」錢。事件曝光軍方震怒「拔官」，對此軍方駁斥說，宋是因任期屆滿調職，與實情不符。

「鉅聞天下新聞網」披露陸軍203旅旅長宋蔚達上校因上述廟會遶境去職，目前已指派137旅長榮志忠上校調任203旅長一職。

對此203旅指出，當初為感謝地方與廟方長期對全民國防鼎力支持，在不影響戰訓本務前提下，官兵採志願方式前往協助廟方巡行遶境活動，宋蔚達在203旅擔任旅長1年多，4月1日調任陸軍8軍團幕僚，由137旅長榮志忠上校接任。而宋蔚達的前任旅長任期也是1年餘，這屬於正常人事輪動。

這位不願曝光人士說，依據軍方循例，這是增加歷練，不少旅長調任後再外派至重要軍職甚至晉陞少將者，都有案例可循；外界未經查證，逕以「拔官」之說，對當事人宋蔚達不公平。

金唐殿也說，廟方原本苦於扛轎隨香人力不足，陸軍203旅基於長年累積的深厚睦鄰情誼在廟方請託下協助，如果因這樣遭處分，憂心未來廟會遶境人力將更吃緊。