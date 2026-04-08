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蔡明彥：中共清洗高階將領恐指揮斷鏈 嚴防年輕將領台海冒進

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共高階將領接連遭到整肅，國安局長蔡明彥表示，共軍目前陷入「絕對效忠清洗模式」，導致上將員額大量懸缺，今明兩年符合晉升上將資格的中將各不到5人，恐怕導致中共聯合作戰與後勤的「斷鏈」風險。記者曾學仁／攝影
中共高階將領接連遭到整肅，國安局長蔡明彥表示，共軍目前陷入「絕對效忠清洗模式」，導致上將員額大量懸缺，今明兩年符合晉升上將資格的中將各不到5人，恐怕導致中共聯合作戰與後勤的「斷鏈」風險。記者曾學仁／攝影

中共高階將領接連遭到整肅，國安局長蔡明彥今天表示，共軍目前陷入「絕對效忠清洗模式」，導致上將員額大量懸缺，今明兩年符合晉升上將資格的中將各不到5人，恐怕導致中共聯合作戰與後勤的「斷鏈」風險。同時也須嚴防年輕將領為爭取表現而在台海冒進。

蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，民進黨籍立委陳俊宇關切，今年中共兩會期間，解放軍代表團人數大幅減少，是否和中共國家主席習近平大幅查辦軍中將領有關？蔡明彥回應，中共目前的手法呈現「絕對效忠清洗模式」，例如，中共編制上將員額33人，但現職僅剩4名，其餘職缺大多是「以低階代高階」佔缺代理。

蔡明彥進一步分析，國安局針對中共上百名中將盤點晉升上將的條件，發現符合「任滿2年」且「歷經2個重要職務」等兩項條件者，今、明兩年各不到5名，這顯示整個指揮鏈將出現大量懸缺，可能會造成中共聯合作戰、後勤協調發生「斷鏈」。

蔡明彥強調，這種情況短期內雖有利於習近平掌握軍權，但中長期而言，軍事決策將趨向「政治正確」，將領不敢提出與領導人不同的專業意見，導致決策視野限縮。過程中是否會有年輕將領為爭取表現機會，在台海上有冒進的動作，國安局會密切關注。

針對中共兩會及「十五五」規劃涉台內容，蔡明彥指出，中共首要任務是解決內部經濟成長趨緩及民生安定問題，在涉台部分，「反獨促統」的主旋律並未改變，但統戰交流手法已出現微調。

他指出，中共在「促融」方面轉而聚焦台灣青年、企業及基層，並提供所謂「同等待遇」；同時配合「十五五」規劃，鎖定高科技及精密機械產業，企圖吸引台資進入開發園區，但成效不佳，主因在於大陸內部投資環境不穩且持續惡化，令台商卻步。另外在「促宣」方面，中共近期強調文化交流，企圖透過宗教同源與文化認同強化統戰效果。

蔡明彥並說，中共推動「中華民族團結進步促進法」，該法第61條規定「破壞團結」將依法追究。他認為，這屬法律戰、輿論戰操作，但是象徵意義大於實質意義，台灣作為主權國家，不容中共法律在台施行，不過民眾到對岸仍應提高警覺，尤其進入海關時可能面臨手機查驗等安全檢查，呼籲民眾務必留意人身安全。

立法院 解放軍 習近平 中共 台海 蔡明彥

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