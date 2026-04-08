美伊達成2周停火 蔡明彥：需再注意伊朗保守派及親伊民兵動作

美國與伊朗在美東時間7日晚間最後關頭達成2周停火，國安局長蔡明彥表示，美國對伊朗採取軍事上的極限施壓以及外交斡旋，達成停火安排。接下來仍要觀察伊朗內部保守勢力的態度，以及親伊朗民兵團體會不會有後續軍事行動。

美以對伊朗發動空襲戰事超過一個月後，美伊達成停火2周的協議。蔡明彥指出，美國總統川普對伊朗發動軍事行動，大概對伊朗採取軍事上的極限施壓，包括調派了在日本的31集團軍和空降師到中東地區，對伊朗進行施壓。另一方面，也透過外交斡旋的方式，由巴基斯坦進行一些外交接觸和串聯，達成暫時兩周停火的協議，伊朗外長也立刻證實這樣的停火安排。

蔡明彥說，接下來兩個星期，可能荷莫茲海峽的航運安全就會比較沒有問題。

他強調，雖然暫時進入停火階段，國安局後續還是會加強國際情報交流，注意後續的發展狀況，包括相關的和平計畫能否確實落實，以及伊朗內部比較保守的勢力對於這樣的停火決定有沒有不同意見。再來就是周邊這些比較親伊朗的民兵團體還有沒有一些後續的軍事動作等。國安局會做整體情勢的判斷，提供政府必要的參考。