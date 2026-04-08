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中共畫設東海空域保留區 蔡明彥：川習會前試探美機活動

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片

中國大陸宣布從3月27日起在東海畫設「空中任務通告區」，引起西方媒體及學界注意。國安局長蔡明彥今天表示，中共這次畫設空域保留區的時間很長、範圍很大，可能是試探美機在川習會前的活動狀況。

中國大陸公布從3月27日至5月6日在黃海與東海劃設「空中任務通告」區，飛行器進入劃設空域可能面臨危險與限制，美國學者認為，此舉可能涉及空戰戰術訓練。

蔡明彥表示，中共這次在江浙外海劃設了5個空域域保留區，範圍相當大，時間也很長，從3月28號到5月6號。國安局判斷在軍事上透過這種空域保留區的劃設，測試外機在相關空域活動的狀況，當然比較有可能在相關空域活動的應該還是以美國為主。

蔡明彥說，國安局注意到在空域劃設後，美國在4月6號有相關偵察機進入空域保留區進行活動。所以可以看出中共也是利用這個機會在測試美國相關活動的狀況。

他並指出，由於空域保留區一直劃設到5月6號，幾乎就是在川習會的前一週，所以政治上，是在試探美國在川習會之前在印太地區相關活動的狀況。

美國華爾街日報4月5日限閱版報導「中國藉由劃設離岸警告帶空域產生航空新疑點—北京保留空域40日，顯示未來可能進行軍事活動」，不過中華戰略學會資深研究員張競質疑，這則報導是在畫設空域多日後從台北發稿，同時完全沒有任何其他西方主流媒體跟進，不過台灣不少媒體跟進，「出口轉內銷」的操作手法斧痕鑿鑿。

美國 時間 蔡明彥

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