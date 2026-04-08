美退將指台不提高軍費川普將懲罰 牛煦庭：一定回應美方期待

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）昨日赴立法院出席「海上防衛無人趨勢論壇」，表示若台灣不積極提高國防預算，美國總統川普將對台灣整體做出懲罰性回應。國民黨立委牛煦庭今早接受廣播專訪，重申一定回應美國人的期待，但他也強調，中華民國的立委不能不管台灣的內政，未來武器的維護管養費用將是財政負擔。

美國退役海軍少將、保衛民主基金會網路與科技創新中心總監蒙哥馬利昨赴立法院出席「海上防衛無人趨勢論壇」，表示川普不會區分國民黨或民進黨，看的是台灣整體有沒有展現自我防衛的決心，若台灣不積極提高國防預算，川普將對台灣整體做出懲罰性回應。

牛煦庭今早接受「千秋萬事」專訪，表示那是蒙哥馬利的見解，美國人可以不管台灣的內政，但中華民國的立委不能不管台灣的內政。美國人的期待一定回應，而且是正面回應。正式FMS相關的軍購，不但願意接受且願意從速。很多人都只看金額，不看速度。美國人真正焦慮的地方是，不太理解台灣的國內政治發生了什麼事，讓整件事的進度慢下來。政策的形成過程裡不只有金額多少，有速度的問題。強化國防，速度才是關鍵。

如果按照賴清德總統講的，2027年很有可能會出現衝突，或是中國大陸實力絕對影響台海現狀時。這波1兆多元的軍購，何時才會建立完成？談速度時候就談節奏，他在立法院外交國防委員會也問了相關的進度，這就不說了，「你以為這麼快啊？」不能因為語帶政治用意的宣傳或情緒勒索，就隨便縱放。在野黨有在野黨的立場要堅持，不然要在野黨幹什麼？

針對軍購特別條例，民進黨方面希望明日進行朝野協商，國民黨團希望延到15、16日後再處理，牛煦庭認為，不管什麼時候協商，前提條件是三黨的立場有沒有往共識靠攏。如果有往共識靠攏，協商的利多是快，因為協商達成共識的法案可以立刻三讀，不管是哪一天協商，如果可以達成共識，該周五就可以三讀，馬上進到預算審查的程序。相信經過三黨共識的條例，在預算內容上也沒什麼好刁難的。

牛煦庭說，問題是民進黨一毛不讓，就是要1.25兆元，反對就是破壞國防，會失去美國這個戰略夥伴，但那是人家的話術，我方有堅持，什麼東西都搞情緒勒索，還要立法院幹什麼？

牛煦庭也提到，假設1.25兆元軍購真的過，現在我方國防預算購買武器跟維護管養的比例是1比1左右。武器每年都有維護費用。軍備增加，維護費用不增加？這都是未來的財政負擔。他請相關部會做財務試算，到現在還沒拿到資料，那怎麼談？尊重大家有想法，他也接了好幾團的智庫、學者、外賓，都關心軍購，也都非常樂意說明。如果馬上協商可以看到三黨各退一步時，那這場協商非常有意義。