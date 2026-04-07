接見美國會議員再提400億美元國防預算 賴總統：和平要靠實力

國民黨主席鄭麗文訪陸之際，賴清德總統昨接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席納恩訪團，賴總統表示，政府會持續加強台美合作、確保國家安全，對於台海穩定及區域和平的承諾跟決心不會改變；納恩則說，此行自華府帶來一項明確訊息，即美國對台灣的堅定支持。

納恩率聯邦眾議員費茲傑羅、芙朵恰克、施瑞夫等人訪台，昨與賴總統會晤。賴總統致詞時表示，4月10日就是「台灣關係法」立法47周年，這部法律與「六項保證」是奠定台美關係的重要基石，也見證台美間不斷深化的友誼。

賴總統說，近年來中國頻繁在台灣周遭進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定。台灣深知和平要靠實力，實力則必須具有韌性，守護國家是政府的責任。因此台灣會持續提升自我防衛能力，致力維護區域和平穩定。

賴總統表示，台灣今年國防預算按照北約標準已超過GDP3%，預計在2030年前達到GDP5%，展現台灣強烈自我防衛的決心。同時政府更提出為期八年四百億美元的國防特別預算規畫，將擴大投資國防、提升不對稱戰力，並與美國等先進軍工產業國家合作，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

賴總統也感謝美國國會近幾年通過「國防授權法」時，納入深化台美合作及強化台灣安全的倡議；尤其「2026會計年度國防授權法」納入支持雙方共同開發無人機及反制無人機系統的能力，象徵雙方已從傳統的軍售，逐漸轉為國防產業夥伴關係。

納恩表示，此行希望親自了解台灣當前與未來面臨的各項挑戰，讓美國與美國國會持續成為支持台灣民主發展的堅定夥伴。訪團了解台灣面臨的安全威脅真實存在，RSC堅信「以實力維持和平」的理念，並認為此一原則也適用於雙邊經濟合作。台美攜手合作將使雙邊經濟更加繁榮，深化雙邊貿易與投資不僅是良好的經濟政策，更是符合雙方利益的戰略選擇。

納恩說，訪團回到華府後，將向其他國會眾議員及同仁說明台灣的重要性，台灣不僅對美國的安全、繁榮至關重要，全球自由的未來也與台灣未來發展緊密相關。