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風向變？美不再提軍購 國民黨研判川普對台軍售踩煞車

世界日報／ 記者程平／台北報導
國民黨立法院黨團。（本報資料照片）
國民黨立法院黨團。（本報資料照片）

軍購特別條例草案即將進入台灣立法院朝野協商的深水區，國民黨版「3800億(台幣，下同)+N」傳出黨內有不同意見，國民黨立院黨團內傳出重新思考黨版的聲音。

據了解，美方人士拜訪國民黨主席鄭麗文時，未提及軍購，國民黨內研判美方風向已轉變，川普總統對台軍售要踩煞車了，「+N」就是預留彈性，國民黨「沒有必要自己雞婆」。

台灣行政院在去年提出1.25兆規模的軍購特別條例草案後，由於政院版未匡列明確軍購品項，且當時剛好美方F-16V戰機交機延宕，另立院兩在野黨團質疑不該空白授權，多次阻擋政院版草案付委。

期間，鄭麗文屢談及希望與中共總書記習近平會面的想法，盼為兩岸和平搭橋，綠營操作風向直指國民黨擋軍購換「鄭習會」。

鄭麗文如今訪陸，「鄭習會」在即，國民黨內對軍購的態度更受矚目。

據了解，黨中央相當堅定立場，還是要為人民荷包把關嚴審軍購，國民黨版「3800億元+N」不變；盧秀燕訪美前後，與鄭麗文也有討論溝通。

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