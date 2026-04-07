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月薪僅1萬元！義務役怨「光車費就飽了」 前軍官點頭：忽略新兵要生活

聯合新聞網／ 綜合報導
一名義務役抱怨現在新訓一個月的薪水僅有1萬多元，光支付車費就所剩無幾了。義務役示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照
一名義務役抱怨現在新訓一個月的薪水僅有1萬多元，光支付車費就所剩無幾了。義務役示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照

萬物齊漲，國軍義務役薪水問題引起網友關注。一名義務役網友發文，稱現在新訓一個月的薪水僅有1萬多元，且還延遲發放，光支付車費就所剩無幾了，讓他非常苦惱。對此，退役軍官也發聲力挺，指出目前新兵的薪水的確對年輕人不友善，並鼓勵原PO要撐下去。

根據2024年上路的義務役新制，以二等兵為例，義務役4個月軍事訓練薪水為6510元，「一年期義務役薪額為1萬0130元」，若有專業加給加上1萬0190元，可達2萬零320元。同時，政府將負擔軍人保險1240元、全民健康保險1839元、主副食費2908元，合計5987元，也會推動服役年資銜接勞退制度，雇主提撥6%由國防部負擔。

一名義務役在Threads發文，表示現在薪水僅有1萬元，且5月訓練結束後還不能領到當月的薪水，要等到6月才會一次發兩個月的薪水，加上訓練時往往要繳其餘的費用，就算不吃餐車、不投飲料，「光是回家車費就飽了」，如果還有貸款要繳，生活便會非常困難。

原PO表示，薪水低讓他很困擾，況且服兵役還不能從事其他正職工作，不禁感嘆：「國軍新訓到底要怎麼活？」

此文一出，有一位退役軍官留言回應，指出新兵新訓時的薪水的確非常低，還有延遲發放的問題，對年輕人的確不友善，國家在設計義務役的薪資制度時，顯然忘記義務役也是要生活的。他鼓勵原PO要撐下去，畢竟「服役結束後人生才真正開始」。

另一位曾經服海軍陸戰隊的網友也表示，薪水真的不夠用，他當4個月的兵薪水僅6千元，新訓中心在屏東、家鄉在台北，每個月休假兩次，每次來回的交通費就3千元了，雖然有專車載到高雄車站，但也要支付3百元，「薪水連車資都不夠付」，如果收假前還吃丹丹漢堡，薪水直接變負數。

但也有網友提出不同觀點，認為即使薪水低，但待在軍營裡無論是食、衣、住都可以不用花到錢，交通方面也能選擇便宜的大眾運輸工具搭乘；且大家都提前知道當兵沒有收入，貸款的問題本應事先規劃。

國軍 義務役 薪水

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