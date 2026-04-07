聽新聞
0:00 / 0:00

風向變？ 藍研判美軍售踩煞車

聯合報／ 記者程平／台北報導

軍購特別條例草案即將進入立院朝野協商的深水區，國民黨版「三八○○億元＋Ｎ」傳出黨內有不同意見，國民黨立院黨團內傳出重新思考黨版的聲音。據了解，美方人士拜訪國民黨主席鄭麗文時，未提及軍購，國民黨內研判美方風向已轉變，美國總統川普對台軍售要踩煞車了，「＋Ｎ」就是預留彈性，國民黨「沒有必要自己雞婆」。

行政院在去年提出一點二五兆元規模的軍購特別條例草案後，由於政院版未匡列明確軍購品項，且當時剛好Ｆ—十六Ｖ戰機交機延宕，另立院兩在野黨團質疑不該空白授權，多次阻擋政院版草案付委。

期間，鄭麗文屢屢談及希望與中共總書記習近平會面的想法，盼為兩岸和平搭橋，綠營操作風向直指國民黨擋軍購換「鄭習會」。

鄭麗文今天啟程訪陸，「鄭習會」在即，國民黨內對軍購的態度更受矚目。

據了解，黨中央相當堅定立場，還是要為人民荷包把關嚴審軍購，國民黨版「三八○○億元＋Ｎ」不變；盧秀燕訪美前後，與鄭麗文也有討論溝通。

美國 美方 川普

延伸閱讀

鄭麗文：為求兩岸和平訪陸 跟軍購案無關

鄭麗文計畫6月訪美 涉外人士：傳達美中並重基調

聯合報社論／藍營初選大致底定，盼鄭麗文訪陸帶來驚喜

觀察站／先陸後美 鄭麗文維持平衡雙軌

相關新聞

風向變？ 藍研判美軍售踩煞車

軍購特別條例草案即將進入立院朝野協商的深水區，國民黨版「三八○○億元＋Ｎ」傳出黨內有不同意見，國民黨立院黨團內傳出重新思考黨版的聲音。據了解，美方人士拜訪國民黨主席鄭麗文時，未提及軍購，國民黨內研判美方風向已轉變，美國總統川普對台軍售要踩煞車了，「＋Ｎ」就是預留彈性，國民黨「沒有必要自己雞婆」。

不尋常！美媒：中國大規模保留近海警告空域 疑涉軍事訓練

「華爾街日報」今天報導，中國自3月27日至5月6日在黃海與東海保留「空中任務通告」區，飛行器進入劃設空域可能面臨危險與限...

6艘共艦3架次共機擾台 國軍監控

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲6艘共艦、2艘公務船以及3架次共機逾越中線擾北部...

濱海作戰指揮部人不夠 傳欲搶陸軍海龍蛙兵踢鐵板

海軍司令部曾公開證實規畫整合中的「濱海作戰指揮部」可望於今年7月1日編成，但據悉，因人員與編制尚不足夠，傳在海軍前司令唐華建議下，希望「濱海作戰指揮部」未來能兼具建軍、兵監與作戰指揮的角色，擴大規模，並要求將陸軍兩棲營（海龍蛙兵）改隸為濱海作戰指揮部，希望補足中將指揮部應有的人員編制額度。但據了解，這項人員移編建議案經參謀本部研議後，參謀總長梅家樹裁定維持現況，已加以否決。

軍購特別預算 擬採購20萬架無人機

行政院擬編列一點二五兆元軍購特別預算，其中包括向民間採購約廿萬架無人機，首批招標五萬架。這是繼前總統蔡英文「無人機國家隊」之後，軍方再次大舉採購民規無人機。專家指出，新一代無人機發展趨勢，必須走上操作「少人化」，但目前標案條件對此全未涉及；未來五萬架無人機進入部隊，恐使國軍人力不足問題更嚴重。

地藏王菩薩和海龍蛙兵結緣 海龍忠烈地藏紀念館六月動工今超薦祈福

台灣靈巖山寺分院「台中念佛堂」今舉行「護國息災大悲懺法會暨金門忠烈祠春祭祈福典禮」，超薦金門古寧頭戰役陣亡將士，以及太武山忠烈祠、海龍忠烈祠歷年先烈，祈願忠魂安息、善願成就。海龍蛙兵出身的立法院副院長江啟臣、台中市政府副秘書長林育鴻以及信眾們共同虔誠祝禱，追思守護台海的英烈忠魂，祈願國泰民安、風調雨順、社會祥和。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。