樊成彬率20軍民彩繪阿帕契直升機 展現國防新美學

AH-64E阿帕契攻擊直升機4日、5日降落台中逢甲大學校園引起熱議，幕後推手、模型職人樊成彬表示，此次彩繪為因應陸軍80週年部慶，由眼鏡蛇直升機改為阿帕契，並在機背部融入台灣植被淺綠色調，輔以機頭高彩度設計，展現國防新美學。

在軍事迷與模型圈被稱為「方丈」的樊成彬，曾任職廣告業並籌辦台灣指標性模型祭（RF）。他發現外國軍方常透過模型美學來強化招募，因此長期義務投入國軍機身彩繪，包括民國112年湖口營區開放的虎斑彩繪阿帕契、114年黑鷹降落駁二等，均出自其手。

樊成彬下午接受中央社記者訪問時指出，此次2架彩繪機共投入約10餘名民眾，以及飛機保修場10餘名官兵共同參與。原規劃是AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，但適逢陸軍司令部80週年部慶，軍方決定「加碼」由AH-64E阿帕契擔綱。

樊成彬表示，受飛機調度因素影響，其中一架進場時間較晚，2架直升機機體共耗時約2週完成。視覺設計上，此次風格比過往更為活潑，並未刻意追求過往的低視度，而改採較高彩度配色。

他指出，其中一架阿帕契在機背設計上特別用心，針對台灣及東南亞的植被特徵，加入了一種較淺的綠色以符合台灣地貌，盼透過視覺互動來強化軍民團結的意象。

談及彩繪實機的技術門檻，樊成彬透露，關鍵在於「複雜曲面」，直升機表面布滿鉚釘且弧度劇烈，會導致圖案產生視覺位移，必須先以炭筆在機身打草稿，再精確避開感測天線與熱焰彈發射器等組件。

此外，他也運用「大槍與小筆」技法，在大範圍噴塗後，再以0.2公釐的模型噴筆細修漸層，讓龐大機身也能展現細膩質感。且所有作業均遵循軍規，僅使用軍方提供的基礎塗料，並選在直升機大檢前作業，展示後即會連同舊漆洗淨，確保不傷原漆塗層。

樊成彬表示，軍機彩繪在國際行之有年，不僅可提升官兵對裝備的愛惜與自豪感，更被視為提升「心靈戰力」的關鍵。此次阿帕契走入校園，除展現國軍裝備的強悍，更成功將模型美學與全民國防緊密結合。