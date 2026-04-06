不尋常！美媒：中國大規模保留近海警告空域 疑涉軍事訓練

「華爾街日報」今天報導，中國自3月27日至5月6日在黃海與東海保留「空中任務通告」區，飛行器進入劃設空域可能面臨危險與限制。由於解放軍與中國民航局未公布公告，美國學者認為此舉可能涉及空戰戰術訓練。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，中國近期不尋常的保留大面積近海條狀空域並示警長達40天，情況類似軍演時向各國航空機構發出的告示，但這次未向外界說明，而解放軍演習通常只有幾天。

報導中的圖像顯示，警示條狀空域位於上海外海的北方及南方，距離台灣數百海浬，範圍涵蓋黃海與東海。由於北京未宣布於兩大海域進行軍演，在近期暫停派遣軍機接近台灣之後，又引起外界臆測。

中方的新空域警示由3月27日執行至5月6日，正式名稱為「空中任務通告」（Notice to Air Missions，NOTAM），目的是告知飛行員及航空機構，警示空域內會有短期飛航危險及限制，這些早前都未見媒體披露。

各國民航機至今未受空域警示影響，不過行經區域仍需協調。預留空域內沒有垂直高度限制，這在空中任務通告中標示為SFC-UNL。

史丹佛大學研究中國海上活動的「海洋之光計畫」（SeaLight Project）主任鮑爾（Ray Powell）表示，特別值得注意的是警示長達40天，但未舉行演習，顯示這並非單一活動，而是持續的作戰準備狀態，但中方顯然不認為需要對外說明。

鮑爾說，如果保留警示區域與軍演有關，這代表北京以控制空域作為釋放軍事訊息的手段已有重大改變。

華爾街日報指出，解放軍與中國民航局都未公告劃設空域警示區，也未回應媒體報導。美國聯邦航空總署（FAA）資訊顯示，中國保留的空中任務通告總範圍大於台灣面積．由接近南韓的黃海延伸至鄰近日本的東海。

過去中國軍演著重於控制美軍在可能的台海衝突中使用的航道。美國海軍戰爭學院（US Naval WarCollege）中國海事研究所所長夏曼（ChristopherSharman）認為，保留空域可提供類似空戰戰術的訓練需求。

台灣一位資深安全官員認為，中國藉美國注意力移轉至中東衝突之際，藉機增加對台軍事活動。官員表示，中方舉動明顯是針對日本，意圖嚇阻美國盟友並削弱美軍在印太地區的影響力。