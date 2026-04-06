軍購特別預算 擬採購20萬架無人機

行政院擬編列一點二五兆元軍購特別預算，其中包括向民間採購約廿萬架無人機，首批招標五萬架。這是繼前總統蔡英文「無人機國家隊」之後，軍方再次大舉採購民規無人機。專家指出，新一代無人機發展趨勢，必須走上操作「少人化」，但目前標案條件對此全未涉及；未來五萬架無人機進入部隊，恐使國軍人力不足問題更嚴重。

無人機是軍購特別預算重點項目，其中包括美國軍售Altius攻擊無人機約兩千架，以及海軍的「第二代海搜戰術型無人機」（中科院銳鳶二型）、「艦用智慧型無人機」（可能引進美製MQ-35「垂直蝙蝠」），共約兩百架；其餘廿萬架均屬本土產製商規無人機。首批將由軍備局招標五萬架，包括「濱海監偵無人機」與四款不同大小「濱海攻擊無人機」。

上一次「無人機國家隊」，是蔡政府於二○二二年九月宣布，為扶植產業，購買三千架無人機，交由國軍使用。二○二三年初，國防部宣布五款軍用民規無人機，總金額六十六億元。除其中一款外，預算於兩年內執行完畢。這些無人機已撥交部隊，但是國防部很少讓其曝光。

近日英國「經濟學人」報導指出，近年各國致力於「非紅供應鏈」，有助台灣的無人機產業興起。但該報導也批評，台灣無人機產業的成就，集中於製造零件，至於最關鍵的控制軟體，尤其是能以少量人力操縱大量無人機的任務管理系統，是台灣的弱項。

業界人士透露，此次的無人機招標規格，比三年前集中於硬體進化，例如提高酬載量、抗風性，至於系統自動化的提升，幾乎沒有著墨；且無人機技術迭代升級速度極快，例如俄烏戰爭初期名噪一時的投彈型無人機，如今已完全落伍，政院版特別預算仍列入採購之列。