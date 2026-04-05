地藏王菩薩和海龍蛙兵結緣 海龍忠烈地藏紀念館六月動工今超薦祈福

台灣靈巖山寺分院「台中念佛堂」今舉行「護國息災大悲懺法會暨金門忠烈祠春祭祈福典禮」，超薦金門古寧頭戰役陣亡將士，以及太武山忠烈祠、海龍忠烈祠歷年先烈，祈願忠魂安息、善願成就。海龍蛙兵出身的立法院副院長江啟臣、台中市政府副秘書長林育鴻以及信眾們共同虔誠祝禱，追思守護台海的英烈忠魂，祈願國泰民安、風調雨順、社會祥和。

台灣靈巖山寺和江啟臣也都述說了一段地藏王菩薩和海龍蛙兵結緣的故事。他們說，金門海龍蛙兵1987年在料羅灣的蛙兵訓練場海邊發現漂流著一尊地藏王菩薩神像，因此將其請上來並在沙灘旁就地修建簡祠奉祀並祈求官兵平安，一旁則還有海龍忠烈祠。

多年來因該祠受潮汐浸泡年久失修，台灣靈巖山寺知道後發願重建，並透過江啟臣協調軍方等相關單位，今年6月即將動工。未來這座「海龍忠烈地藏紀念館」將整合地藏古祠與忠烈祠合祀，並設置文史展館，典藏海龍部隊英勇事蹟，預計於今年底完工。

包括陸軍航空特戰指揮部政戰主任余宗育、參謀主任張皓琰、陸軍航空特戰指揮部情報參謀官徐昆德、海龍兩棲偵察營少校許育凡等人都參加祭祀典禮，江啟臣擔任主祭官並代表宣讀「祭祀祈願文」。

江啟臣說，今天除了海龍蛙兵，台灣靈巖山寺也為八二三炮戰，還有之前在金門為國犧牲的烈士們一同緬懷和追思，並幫他們做法會。去年在南投的靈巖山寺已辦過一場，今年也在清明節舉辦法會，一方面緬懷追思他們，另外也祈求這次的捐贈興建「海龍忠烈地藏紀念館」能夠順利圓滿，最重要的是要為國家祈福、為人民息災。

林育鴻和民政局人員說，台中念佛堂為台灣靈巖山寺國內分院之一，長年承襲開山祖師妙蓮老和尚度生悲願，提供市民清淨學佛、安定身心的修行環境。此次法會可視為「海龍忠烈地藏紀念館」動土前的重要修法儀典，同時集結十方信眾共同持誦大悲咒與佛號，超薦國軍英靈，祈願忠魂安息、善願成就，並以佛法慈悲願力撫慰土地過往傷痕，傳遞追思與祈福的深遠意涵。

台灣靈巖山寺將建 「海龍忠烈地藏紀念館」，並透過立法院副院長江啟臣協調軍方等相關單位，今年6月即將動工。記者黃寅／攝影

台灣靈巖山寺分院「台中念佛堂」今舉行「護國息災大悲懺法會暨金門忠烈祠春祭祈福典禮」。記者黃寅／攝影

台灣靈巖山寺分院「台中念佛堂」今舉行「護國息災大悲懺法會暨金門忠烈祠春祭祈福典禮」有多位退休軍方人員參加。記者黃寅／攝影