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陸軍602旅實彈射擊 地勤專業掛彈成最強後盾

中央社／ 台北5日電

陸軍航特部602旅日前展開空用武器基礎射擊訓練，除了AH-1W、UH-60M等機種展現強大火力，地勤人員在黎明前即展開嚴謹保養與彈藥掛載，並透過防靜電作業與備炸區層層把關，確保20機砲彈藥、2.75吋海神火箭掛載萬無一失，成升空出戰的最強後盾。

陸軍航空特戰指揮部第602旅的AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機及UH-60M通用直升機日前執行今年度空用武器基礎射擊訓練，軍事新聞通訊社上午報導，在聚光燈焦點外，從地面裝備檢查、武器掛載、備炸區人員管制，到備炸程序的逐一落實，每一個環節均攸關任務成敗，地勤人員的付出，正是飛行員能夠升空出戰的後盾。

軍聞社表示，空地勤人員在黎明前便頭戴頭燈、手持保養工具，並在停機坪就位，以熟練的動作進行晨間保養與裝備測試。由於空武實彈射擊涵蓋20機砲彈藥、2.75吋海神火箭，一箱機砲彈藥重量驚人，最少需4名人員協力搬運；且海神火箭對電壓極為敏感，現場一絲靜電火花即可能引發意外擊發，官兵上場前務必完成搭地作業，並配戴防靜電手套，從安全規範到裝備配戴都需要嚴謹看待，將風險降至最低。

值得注意的是，備炸區前方設有擋牆，做為實體的安全防護，一旦發生意外，可有效攔截彈藥向前射出，將傷害降到最低。至於任務過程中若遭遇突發狀況，如機砲射擊中卡彈或未擊發等，備炸區亦備有武器與機修檢驗人員隨時待命，接獲塔台通知後即可就地實施故障排除。

若當下無法排除，安排預備機至備炸區完成人員換手，確保任務不中斷。程序完成後，武器組人員以手勢向飛行官確認，待飛行官回覆無誤才脫離備炸區，飛行至目標空域進行實彈射擊。

軍聞社最後強調，飛行員在備炸區管制室內接獲管制官許可的瞬間，隨即與武器組人員一同踏上場面，在引擎聲中以熟練的專業手勢取代口語，依程序完成換手與備炸程序。包括，武器斷電器確認、主武器開關關閉、掛彈動作一氣呵成；備炸完成後雙方以手勢互相確認無誤，武器組有序脫離備炸區，飛行員隨即申請滑出起飛，飛往目標區執行射擊任務，從靜默待命到升空出戰，分秒之間，都是空地勤默契與專業的最佳體現。

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