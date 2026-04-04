賴總統到屏東慈鳳宮揭匾 強調國防預算不能打折

總統賴清德今天到屏東慈鳳宮，為致贈的「福佑生民」揭匾。他致詞時指出，我們要打造「台灣之盾」，並發展人工智慧即時接戰系統，與台灣自己的國防工業，因此國防特別預算不能打折。他提到民主社會政政黨競爭沒關係，但對國家安全大家應該無條件支持。

賴清德今天下午到屏東慈鳳宮，除了為他致贈的匾額「福佑生民」揭匾，也感謝2016年他在擔任台南市長期間，發生台南大地震，慈鳳宮捐贈了上千萬元救災，讓他非常感謝，接到支票的時候手都在發抖。

賴清德致詞時指出，台灣這幾年經濟發展很好，有賺錢後當然要顧台灣的安全，尤其對岸對我們的威脅越來越嚴重，建軍備戰當然要加強，投資我們的國防。第一是要打造「台灣之盾」，讓我們免於威脅，第二是發展人工智慧即時接戰系統。

第三則是建立自己的國防工業，台灣的基礎工業很完整，我們要定一個方向，在國防工業上持續發展。今年全球國防工業規模達2兆5千億美元，發展國防工業一方面是保護自己的安全，另一方更能促進我們經濟產業發展，我們應該賺這個錢。

他也提到，今年的中央政府總預算立法院都還沒有通過，往年這時候我們都準備要審明年的預算了；政黨競爭沒關係，但是國家安全絕對不能打折。他因此利用這個機會跟大家報告，也請大家幫忙宣傳，讓我們的聲音被聽見。