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美以聯軍轟炸伊朗 專家揭一點提醒我「後方」恐不再安全

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
軍方在花東地區的佳山基地等處建置地下坑道洞庫，長期以來作為戰力保存的重要據點，不過軍事專家從美伊戰事的經驗提醒，假如共軍對花東機場洞庫的入口發動空襲，很可能導致國軍戰機被封鎖在坑道中，對防衛作戰造成不利的影響。圖／取自空軍司令部臉書
軍方在花東地區的佳山基地等處建置地下坑道洞庫，長期以來作為戰力保存的重要據點，不過軍事專家從美伊戰事的經驗提醒，假如共軍對花東機場洞庫的入口發動空襲，很可能導致國軍戰機被封鎖在坑道中，對防衛作戰造成不利的影響。圖／取自空軍司令部臉書

軍方加強對東部的建設，花蓮空軍基地跑道整建工程，將在今年內開工。不過軍事專家擔憂，隨著共軍從海上發動攻擊的投射能力增強，過去視為「後方」的花東地區也不再安全。專家從美伊戰事的經驗提醒，假如共軍對花東機場洞庫的入口發動空襲，很可能導致國軍戰機被封鎖在坑道中。

國軍因應中共灰色地帶襲擾、軍事威脅逐步升高，近年積極要求「實戰化訓練」，3月底在台東太麻里溪出海口進行已中斷30年的實彈射擊操演，軍方強調，這次操演著重於強化東部海岸防衛能量，透過模擬實戰突發狀況，驗證部隊快速部署與應變能力。

另一方面，研議多時的花蓮空軍基地跑道整建工程，經超過9次流標後，已在前年12月決標並公告，經完成規劃設計及出流管制書核定，今年即將開工。

根據軍方計畫，這項「I006統包工程」目的在增加空軍花蓮基地戰時「最小起降帶MOS」的彈性與數量，將空軍機場跑道的寬度，由15公尺進一步加寬至45到60公尺，確保戰機在戰時仍得以維持起降。同時也參考美軍跑滑道搶修經驗，可將完成彈坑搶修作業時間，從過去的4小時縮短到2.5小時。預計完工後，將可提升花蓮機場跑道的生存性以及戰機起降彈性。

軍方過去將花東地區視為台澎防衛作戰中，可作為戰力保存的「後方」，不過共軍近年來頻繁在花東外海進行常態化演訓，並派遣艦艇長期滯留東部外海，已使這片海域轉變為防衛作戰的前線。

台北政經學院基金會去年邀集台美日9位退役上將，舉辦「台海防衛兵棋推演」，在結論報告中便指出，台灣東部地區已非戰略屏障，尤其國軍戰略東遷的作為，值得再行檢討。報告提醒，面對共軍已經有能力經常性部署於台灣以東海域，足以封控台灣四周海空域，空軍東遷或海軍疏泊保存戰力的做法恐將會相當脆弱，同時也要慎防共軍對防衛兵力相對薄弱的東部地區發動三棲登陸突擊。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲也指出，從美國以色列伊朗發動的「史詩怒火」軍事行動可發現，美以聯軍出動一波波戰機，運用「防區外打擊」模式，向伊朗飛彈地下洞庫的入口周圍發動轟炸，導致數以百計的彈道飛彈，因為這些洞庫入口在攻擊下坍塌，被困在坑道內動彈不得。

揭仲提醒，當共軍的體系化打擊機群與航艦戰鬥群，已可從台灣東部的海上，以遠距精準彈藥對台灣東部陸地目標實施「防區外打擊」時；空軍倚重的花蓮佳山與台東石子山兩處基地，也已經不那麼安全。假如共軍也效法美以聯軍，攻擊坑道的入口或周遭山壁，造成大範圍的坍塌或土石崩落掩埋坑道入口，恐怕造成國軍戰機被封鎖在坑道中，就算只有幾小時，也會對防衛作戰造成不利的影響。

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