獨／直擊海軍敦睦艦隊今晨進入巴拿馬運河 下一站貝里斯

海軍2026敦睦遠航訓練支隊台灣時間今日上午10時許，陸續進入巴拿馬運河。本報透過運河景觀台（Miraflires Locks）現地直播鏡頭，掌握康定級迪化巡防艦、成功級岳飛號巡防艦、磐石油彈補給艦依序進入巴拿馬運河，甲板人員觀察岸上拖曳車頭的運作。

敦睦艦隊在台北時間4月3日就抵達巴拿馬運河外海域錨泊等候檢疫，其中成功艦與磐石艦曾發出偽裝的AIS船名與舷號，但因船舶追蹤系統中可辨識船籍屬中華民國國籍，且在3月24日出航，與敦睦艦隊出航的25日接近，因上只要追蹤船舶，當船影在運河觀景台鏡頭中現身，果然是海軍敦敦睦艦隊。期間只有迪化艦未開AIS辨識訊號。

敦睦艦隊在當地趁夜，以康定級迪化巡防艦、成功級岳飛號巡防艦、磐石油彈補給艦依序進入巴拿馬運河，等水道灌水、洩流，依序前進。 巴拿馬運河全長約82公里，艦隊使用運河的船閘系統，由軌道牽引機協助船隻從太平洋或大西洋進入，升降跨越地峽。海軍敦睦艦隊過去如2003、2018都曾通過巴拿馬運河，以此節省往返大西洋與太平洋的航行時間與油料，並展示我國磐石艦、成功級及康定級艦隊航行能力。據了解。下一站將前往貝里斯。

康定級迪化巡防艦、成功級岳飛號巡防艦、磐石油彈補給艦依序進入巴拿馬運河，甲板人員觀察岸上拖曳車頭（紅箭頭處）的運作。圖/取自Miraflires Locks直播鏡頭

海軍2026敦睦遠航訓練支隊台灣時間今日上午10時許，陸續通過巴拿馬運河。圖右為成功級岳飛號巡防艦，圖左與成功級交會的是新加坡籍Concerto協奏曲號。圖/取自Miraflires Locks直播鏡頭