美憂台基本戰力投資不足 侯友宜稱尊重國軍戰力配置再談採購金額

美國參議員率團訪問台灣，昨天拜會立院，針對立院正審查國防特別預算條例草案，參議員提醒台灣不要犯下對基本戰力投資不足的錯誤，憂心台灣防衛能力不足。新北市長侯友宜表示，要尊重第一線國軍戰力的配置，再來談採購金額、期程，大家全心全意支持國軍防衛台灣，預算要儘速審查。

今侯友宜針對國防預算的看法指出， 國防預算是為強化台灣自我防衛的能力，這是大家的共識，如何編預算，這才是我們考慮最主要的目的，因預算如何讓台灣的戰力能夠有效的提升，要尊重國軍戰力的配置。

另針對立法院通過TPASS 等 718 億元新興計畫，行政院仍擱置，侯友宜則說，因行政院未處理，導致新北市政府對TPASS都以代墊費用方式處理，目前市民的權益不會受到影響，北北基桃也會在這段時間找一個時間討論，如果TPASS預算遲遲不撥下來，將會凝聚共識再跟中央溝通來解決這個問題。