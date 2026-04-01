關切軍購案 美議員憂台基本戰力投資不足

美國跨黨派聯邦參議員組團訪台，昨天下午拜會立法院，會晤立法院長韓國瑜及朝野立委。針對立法院刻正審查國防特別預算條例草案，美國聯邦參議院「台灣連線」共同主席堤里斯（Thom Tillis）表示，無論最後通過的是二百億美元或四百億美元，都要討論如何運用，他提醒台灣「不要犯下對基本戰力投資不足的錯誤，因為對手可能趁虛而入，反讓台灣錯失利用不對稱戰力來打造不確定性的機會之窗」。

剛結束訪美行程的台中市長盧秀燕提及，國防特別預算規模應達到新台幣八千億元，與國民黨「三千五百億元＋Ｎ」版本有別。

美國參議院外交委員會首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）昨表示，歡迎盧秀燕表態支持充沛的國防支出，並稱此事獲得台灣跨政治光譜重要領袖的支持。夏欣表示，這不只關乎具體金額，更關乎關鍵戰力；當考慮未來可能的威脅和挑戰時，這些關鍵能力都需要技術和資金的投入。她希望，在立法院考慮這筆預算時，要認識到強大國防力量對於威懾的重要性，這會對世界發出強烈訊號：「台灣不只關心自己的未來，還完全有能力自我防衛。」

參與拜會行程的國民黨立委牛煦庭則透露，「對方（指美國參議員）也能了解國民黨團立場」。

此外，今年度中央政府總預算案持續卡關立院，國民黨立委林倩綺昨「提醒」行政院依法編列包括軍人加薪、警消退休金等預算。行政院長卓榮泰表示，行政院編列預算，立法院審查預算，然而立法院代替行政院編列預算，這是破壞權力分立原則，「如果只是提醒，行政院感謝，但是這種提醒變成壓迫」。