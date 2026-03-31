坦言3項對美軍購延宕但多數按時交 徐斯儉：若因此不買武器是因噎廢食

國民黨立委黃仁今在立法院質詢，指他不反對對美軍購，但各界擔心交貨進度不如預期。國防部副部長徐斯儉答詢，現有3項軍購延宕，但整體軍購多數仍是按時交，且在當前國際情勢下，若不向美國買武器，恐怕也沒有其他來源，若因為這樣就不購買武器，「我想不能因噎廢食」。

黃仁質詢指出，國防部目前確定對美軍購交付延宕專案有3項，分別是共2550億的F-16V戰機，原規畫2026年全數交機，目前零交機；AGM-154C遠距遙攻武器原訂2025至2026年交付，延至2027到2028年；MK-48重型魚雷期程也多次調整。

國防部副部長徐斯儉表示，確實目前延宕品項僅這3項，F-16V他才剛去看過產線，物料、人員沒有窒礙，主要是此機型是為台灣設計，新的構型需要試飛與系統調校，因此交付時間難以精準掌握。不過徐斯儉也說，他已實地查看產線，66架F16V中已經59架都在裝修，也已經在試飛。美國產線壓力並非僅針對台灣，全球都是一樣，在國際供應鏈與產能限制下，各國均面臨類似情況。

黃仁表示，對美採購武器沒有人反對，但很多人質疑和擔心的關鍵在於交貨進度不如預期，反映社會對軍購存有疑慮。

徐斯儉答詢，軍購款項是隨著交付進行，若尚未交付武器，款項並不會轉移過去美方，且當前國際情勢下，若不向美國買武器，恐怕也沒有其他來源，雖然對美軍購確實部分武器延宕，但大部分武器都是按時交，如果因為這樣就不購買武器，「我想不能因噎廢食」。