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「龍潭虎穴 猛虎出閘」阿帕契攻擊直升機 新彩繪亮相

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝亮相，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機身則有綠、黑相間的虎斑彩繪。圖／軍事連線雜誌提供
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝亮相，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機身則有綠、黑相間的虎斑彩繪。圖／軍事連線雜誌提供

陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機有新的彩繪圖裝亮相，陸軍601旅近期為2架阿帕契直升機以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，彩繪虎斑及老虎塗裝，機腹下方並繪有慶祝陸軍司令部成立80周年部慶的標誌，據了解，阿帕契彩繪機將搭配UH-60彩繪機，在4月4-5日於逢甲大學舉辦的全民國防活動中亮相。

模型界人稱「方丈」的設計者樊成彬對青年日報解釋，阿帕契直升機駐地在龍潭基地，因此取「龍潭虎穴，猛虎出閘」之意象來設計彩繪機。在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，並在座艙罩兩側繪製眼睛。機身及尾桁則有綠、黑相間的虎斑彩繪，左右短翼下方的武裝掛架上，則繪有白色的爪子，從各種細節象徵猛虎的形象。

在機身兩側發動機艙上則漆有代表創新的「NEW ARMY」、「NEW POWER」標語，機腹下方特別繪有慶祝陸軍司令部成立80周年部慶的紅藍白標誌，「80」字樣中心則是台灣輪廓的圖案。

樊成彬特別說明，這次彩繪的分別是編號811、813的兩架AH-64E直升機，其中811也曾在2023年9月擔綱陸軍首次嘗試的阿帕契彩繪機，算是「老朋友」了，因此延續上次採用黃色雙眼，並採用亮綠、暗綠和黑色三色相間的虎斑彩繪。

另一架813號機則彩繪藍色眼睛，機身改為深綠及黑色雙色迷彩。同時，由於AH-64直升機特有的IHADSS頭盔瞄準系統，是在飛行員右眼前設置單鏡片式投射屏，因此2架彩繪機也在右眼的位置，漆上瞄準具的屏幕資訊顯示畫面。

陸軍首次嚐試在AH-64E直升機上進行彩繪，是2023年9月為配合湖口營區開放；去年九三軍人節前夕，陸軍601旅也在UH-60M黑鷹直升機上進行機身彩繪參加中職棒球場開球活動。據了解，此次為配合推廣全民國防，2架阿帕契彩繪機將搭配UH-60彩繪機，在4月4-5日於逢甲大學舉辦的第四屆台灣國際模型公開賽中亮相。

陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝亮相，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機腹下方特別繪有慶祝陸軍司令部成立80周年部慶的紅藍白標誌。圖／青年日報臉書
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝亮相，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機腹下方特別繪有慶祝陸軍司令部成立80周年部慶的紅藍白標誌。圖／青年日報臉書

陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝亮相，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機身則有綠、黑相間的虎斑彩繪。圖／軍事連線雜誌提供
陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝亮相，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機身則有綠、黑相間的虎斑彩繪。圖／軍事連線雜誌提供

陸軍AH-64E阿帕契攻擊直升機新彩繪塗裝亮相，以「龍潭虎穴，猛虎出閘」為元素，在駕駛艙兩側的航電艙以及機頭下方漆繪兇猛的虎牙與血盆大口，機身則有綠、黑相間的虎斑彩繪。圖／軍事連線雜誌提供
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