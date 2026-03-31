美軍放寬入伍年齡至42歲 專家籲國軍「可借鑑」彈性調整年齡上限

面對招募挑戰，美國陸軍宣布將入伍年齡上限從35歲提高至42歲。國防院學者江炘杓表示，台灣同樣面臨少子化與國軍招募人才壓力，國軍可思考針對技術職位放寬入伍年齡限制，以利直接將民間高階技術人才納入部隊。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓以「美軍放寬入伍年齡上限之影響分析與對台啟示」為題，撰寫即時評析刊登於國防院官網。

江炘杓表示，面對長期以來的招募挑戰，美國陸軍宣布將入伍年齡上限從35歲提高至42歲，這項措施使陸軍與海軍（41歲）、空軍及太空軍（皆為42歲）的標準趨近一致，也反映出美國陸軍歷經2022與2023年未達招募目標後，因應社會變遷和人口結構挑戰。

江炘杓引用美國陸軍與蘭德公司（RANDCorporation）的研究報告指出，放寬志願入伍年齡限制，對軍隊有顯著的優點與缺點，整體而言仍利多於弊。優點為年長的新兵展現更高的留營率與升遷率，相對18至20歲的年齡層具備更高的素質和穩定性，且提高年齡上限的主要目的是為了吸引擁有技術背景的成熟青年，美國陸軍希望引進人工智慧、通信電子等科技領域擁有多年經驗的專業人才。

至於缺點，江炘杓指出，年長新兵的體能狀況不如年輕新兵，完成入伍基本訓練的比例偏低，且因訓練不合格的流失率相對偏高，且為彌補年長或初始條件不符者，美國陸軍額外投入資源設立「訓前預備課程」，幫助完成訓練要求。

對於台灣的啟示，江炘杓分析，台灣面臨少子化與國軍招募人才壓力，從美國陸軍的做法，台灣可以思考對技術職位彈性調整年齡上限，國軍可以針對需要高度專業技術的職缺，例如資安、通信、電子等領域，放寬入伍年齡限制，以利將民間高階技術人才納入部隊，縮短訓練週期並強化所需的技術含量。

江炘杓提到，至於體能落差問題，國軍可參考美軍「預備訓練」制度，降低年長新兵因體能而不適服的高流失率，並拓展多元招募路徑；特種部隊和特殊專業人才的招募做法可參考美軍「直接授階（DirectCommissioning）」計畫，不僅解決人力數量問題，更能提升軍隊專業水準與人力成熟度。

江炘杓今天也告訴中央社記者，國軍各部隊實際編現比偏低，建議可以增加多元入營管道，並從提高留營待遇和轉職專長上入手，而國軍若放寬年齡限制，仍需要配套措施，例如輔導體能鑑測達標等做法。

至於倘若出現40歲二兵是否會造成20歲下士班長的領導統御難題，江炘杓認為，軍隊是講求階級領導的組織，美軍也不會顧慮低階比高階年紀大所帶來的問題，中國西漢名將霍去病18歲掛帥，可見年齡只是個假議題，關鍵是有沒有決心解決問題。