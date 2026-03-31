空軍：機場AI分析非取代飛航管制 不影響飛安

媒體報導，軍機起降導入人工智慧（AI）系統，反而增加飛安風險。空軍回應，去年設置機場AI影像分析是透過地面攝製影像自動比對飛機外型、飛行軌跡，對異常實施預警，非取代現行飛航管制程序，亦不影響飛安。此系統首次建置，已完成改正並驗收合格，目前運作良好。

空軍司令部今天發布新聞稿指出，去年設置機場AI影像分析及靶場訓練AI輔助分析系統，是透過地面攝製影像，自動比對飛機落地外型及飛行軌跡，針對異常實施預警，非取代現行飛航管制程序，亦不影響飛行安全。

空軍表示，此系統為空軍首次建置，測試階段均依規劃逐步調整參數及增加資料庫數據，初期測試缺失亦已完成改正並驗收合格，目前運作情況良好，無報導指稱「設備形同虛設」。

空軍強調，將持續依使用單位回饋意見，督管承商依約優化系統，並持續蒐整影像素材以強化AI模組訓練，提升整體飛航安全。