主機延遲交貨 海軍：輕型巡防艦延至116年交艦

為應對中國對台灰色地帶襲擾，海軍與中信造船公司簽訂建造合約，建造2艘輕型巡防艦原型艦，防空型、反潛型各1艘，原定民國115年完成交艦。根據國防部近期送交立法院的報告，中信公司表示因主機延遲交貨，將推遲至116年交艦。

國防部日前向立法院函送「新一代輕型巡防艦－第2階段原型艦籌建」115年1月書面報告，立法院會27日列為報告事項。

海軍司令部於報告指出，海軍於115年籌獲輕型巡防艦防空及反潛型原型艦各1艘，共同擔負平時海上警戒、監偵、突發狀況應處、維護海上交通線安全等戰備任務外，戰時納編62部隊，與各型主作戰艦編成「水面作戰支隊」，遂行防衛作戰。

針對儎台建造執行進度，海軍指出，儎台建造案於112年5月12日國防部與中信造船完成簽約，外購裝備計主機等8項已完成簽約，並獲得輸出許可，可滿足儎台建造時程，目前已完成廠試驗測計減速機軸系、陣葉、電推馬達、發電機等6項，尚餘主機、主配電盤等2項持續進行中。

至於交艦進度，海軍表示，本案原於115年交艦，因中信公司提出受限於次合約商主機延遲交貨，而主機需裝設於船體最底層，完成安裝後才能進行船段堆疊，此屬工程要徑節點，無法依原規劃期程交艦，中信公司雖然完成因應方案，但兩型艦交艦仍需推遲至116年交艦。

針對戰系裝備籌獲概況，海軍說明，已於112年和中科院完成戰系委製協議書簽署，委請中科院擔任本案戰系整合商，辦理各項戰系裝備採購及整合作業，外購裝備計戰鬥管理系統等7項，均完成簽約並獲得輸出許可，可滿足建造時程，目前已完成廠試驗測計76砲1項，尚餘戰鬥管理系統、三維相位陣列雷達等6項持續進行中。

海軍指出，中科院提供的裝備包含聯成指管系統等13項，均完成簽約，現已完成廠內驗收測試合格，後續由中科院依造艦進度管制解繳。

對於精進作為，海軍解釋，海軍基於專案管理及風險管控立場，依建案規定完成整體獲得規劃書修訂，專案延長至117年，另因應調整後的造艦節點檢討編裝、訓練、成軍等分項工作執行期程，並持恆要求中信公司與中科院強化專案管理及外購裝備履約管制，確保後續建造工作依計畫執行。