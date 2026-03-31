【專家之眼】鄭習會要打開兩岸的學術交流

中共中央台灣工作辦公室主任宋濤正式宣布，習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於四月七日至十二日訪問江蘇、上海及北京。這是睽違十年後，國共兩黨最高層的再度接觸，支持者視之為兩岸和平的新曙光，批評者則疑慮重重，認為此行象徵意義多於實質。

這場「鄭習會」的戲劇性在於它在兩岸政治僵局最深的時刻破冰，過去將近十年，兩岸「政黨」與「政府」之間幾乎雙雙冰封，沒有對話只有放話。如今鄭麗文選在這個時間點踏出這一步，不論外界如何詮釋，至少這是一次真實的接觸，勝過隔空喊話。兩岸緊張關係能否稍稍降溫，這是一個重要的機會。

兩岸關係錯綜複雜，最重要的是除了那些戰略角力之外，是否能打開至今被冷凍、卻對兩岸未來影響深遠的一塊領域，那就是兩岸的學術交流。

兩岸大學之間的學術往來，在馬英九執政的八年間曾有一段相對活躍的歲月。台灣學者赴大陸參加學術會議、陸生來台就讀、雙邊合辦學術研討，這些交流在無聲之中積累了大量的人際網路與知識互動。它沒有軍事的火藥味，也沒有政治的意識形態色彩，只是純粹的學術人之間的對話。民進黨執政以來，這些連結被切斷。陸生名額歸零，學術交流申請受阻，學者互訪停擺。失去的不只是交流機會，而是整整一個世代的台灣年輕人，少了一扇能用自己眼睛看清對岸真實面貌的窗口。

當兩岸之間沒有直接交流、沒有對話，彼此的認識只能靠政治宣傳與媒體過濾的二手資訊。在這樣的情況下，誤解與偏見越積越深，台灣的年輕人看到的大陸是被框架好的樣子，大陸的年輕人看到的台灣也是一樣，雙方越來越難理解對方，越來越難溝通。學術的交流，從來不是服從任何政治立場的工具，它的功能恰恰相反，是讓人從政治的框架中解放出來，從而有能力做出更清醒的判斷。

鄭麗文此行，希望能務實地打破兩岸學術交流的枷鎖，但交流若只停留在文化參訪或政治儀式，終究流於表面。真正有意義的交流，是讓大學生、研究生能夠在彼此的校園裡生活，是讓教授能夠沒有政治壓力地交換和出席兩岸的學術研討，校長們能夠彼此交流大學治理的心得。

這些事，說到底，不需要什麼偉大的政治宣示，只需要鬆綁。兩岸若真有意願，在不涉及政治前提的純學術領域，其實存在不少可以開放的空間。問題在於，過去幾年民進黨政府對任何可能被解讀為「兩岸靠近」的行動都格外警覺，即便是純學術的交流計畫，也時常在審查程序中無疾而終。一個教授赴大陸參加國際研討會，事情申請和回台後要填報的表格與接受的詢問，讓多數人打退堂鼓。

倘若鄭習會能在學術交流上達到任何具體成果，希望政府不要輕易以「統戰」之名一筆封殺。學術交流從來不是統戰的工具，反倒是增強台灣年輕人思辨能力、讓他們有機會親眼看清大陸現狀的最好方式。閉鎖起來的台灣，並不會更安全，只會更脆弱。

鄭麗文說她希望這次訪問能為兩岸關係帶來「和煦溫暖的春天」，春天能否到來，單憑一次會面自然無法決定，但若這次訪問能在學術交流領域種下幾粒種子，讓兩岸的學者和學生有機會重新認識彼此，那才是真正能跨越政黨，促進兩岸的和平。

賴總統在大陸台商的春節致詞場合說過，希望兩岸能夠增進人民福祉、朝向和平共榮，那麼當鄭麗文帶回任何有益於學術交流的進展，執政者就應展現對等的誠意與政治勇氣，讓成果真正落地，而不是把鄭習會合力開出的一道門，再用行政手段關上。