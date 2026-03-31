新聞眼／盧版、藍版軍購金額落差 時間點認定不同

台中市長盧秀燕對軍購預算表態，頓時震撼政壇。盧秀燕作為政壇老手，作風向來沉穩，不可能不知此舉後座力。所以會有如此發言，自然是深切體會到美方壓力，中部又是無人機產業集中地，廠商企盼商機。如果川普政府與業者被綠營集體收編，對藍營將是難以承受的打擊。

對於軍售，國民黨主席鄭麗文或盧秀燕都表示，華府提供的品項，我方都願採購。所謂「三千八百億＋Ｎ」與「八千億」之爭，其實是對「美國願意出售」的時間點認定不同。

美國海外軍售制度ＦＭＳ的標準程序，先向有意購買國提供報價資料（Ｐ＆Ａ），等到確認准許出售，就由五角大廈安合局（ＤＳＣＡ）公告。國會如不表示異議（通常沒有），雙方就簽訂詳列採購規格的發價書（ＬＯＡ），同時買家繳交首期款。

國民黨團的條例版本中，並未明載時間點。近日在委員會討論時，立委從嚴認定，以收到美方發價書為準，因此只能先編三千八百億元；國防部則認為，美方已提供第二批軍售的報價資料，也可以列入預算。戰規司長黃文啟日前與立委爭辯時就說，以發價書為時間點，作業來不及；若是安合局公告，勉強可接受。

平心而論，報價資料仍屬檯面下作業，安合局公告才是美國政府「官宣」，以此作為認定時間點，相對最有正當性。尤其「川習會」即將舉行，以川普政府的善變，我方確實不宜冒進。然而，考慮到作業流程等執行面實際因素，不妨進一步折衷：例如先編列八千億元，但對未公告項目先予凍結，等到美方宣布才啟動。

民進黨把「反中、仇中」當成政治柴火，大可一面倒對美獻媚；國民黨既要標榜「親美和陸」，就必須努力走鋼索。黨內領袖們基於不同身分與背景，立場有所歧異，是無法否認的現實，但最後結果是存異求同、分進合擊，抑或同室操戈、自相殘殺，正考驗藍營高層們的智慧。