軍購付款沒拿到武器 徐斯儉：當面轉達來訪美參議員

國防部長顧立雄昨天在立院表示，除了美方已經同意展延首期款的海馬士火箭，另外三項軍售（M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈）的期限是卅一日，我方也將提出展延。但是美國政府與製造商簽約時，我方仍須繳款，估計時間點為五月下旬，因此希望特別預算盡速通過。

此外，昨天凌晨飛抵台北的美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏欣（Jeanne Shaheen）及共和黨參議員匡希恆（John Curtis）所率跨黨派訪問團，昨天上午拜會賴總統，下午參觀中科院。匡希恆表示，台灣對國安嚴肅以待的態度，受到華府重視，國防特別預算也在華府受到廣泛支持。

賴清德總統表示，政府對提升自衛能力與加強台美合作、確保國家安全的決心和承諾，沒有絲毫改變，也呼籲立法院不分黨派，支持「完整的」特別預算。

美國參議員團參觀中科院時，在場迎接的國防部副部長徐斯儉說，依據陸委會最新民調，超過七成的民眾支持軍購，呼籲各黨派為了國家共同利益，支持特別預算。徐並脫稿表示，自己在前來的路上，看了YouTube上的新聞影片，內容是有立委質詢國防部，要求向美方轉達，為何台灣採購武器，付了很多錢卻還沒拿到？徐斯儉打趣說：「我已經當面轉達囉！」

對夏欣、匡希恆等參議員訪台，中國大陸已向美國提出嚴正交涉。

國防部戰規司長黃文啓昨在立院表示，自己參與軍售業務廿七年，首度看到美方援用緊急個案條款准予暫緩付款。顧立雄表示，包括標槍飛彈等軍售，也會向美方爭取展延。