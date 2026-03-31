軍購版本 李文忠贊同盧秀燕 綠酸藍「誰說了算」

台中市長盧秀燕受訪拋出對美軍購「不一定非等美方發價書才能編預算」，認為總金額可在八千億至一兆元之譜，和國民黨中央的「三千八百億＋Ｎ」出現落差。綠營方面立刻質疑，國民黨團有沒聽到盧秀燕的話？到底國民黨是誰說了算數？與盧秀燕有同事與校友之誼的前立委李文忠則說，希望盧為了國家、國民黨與參選總統之路，能夠努力說服藍營。

李文忠與盧秀燕是淡江大學戰略所校友，也曾在立院國防委員會共事。李文忠表示，有些國民黨立委軍事專業不足，已到令人訝異的地步，因此樂見老友看法與自己相同，希望她努力說服藍營，「為了國防，為了國民黨，也為了自己的總統之路」。

李文忠也認為，政院版特別預算清單中，有些大可轉列年度預算，有些項目則是貴而無當，採購只要「適可而止」就好。他表示，從俄烏與美以伊的衝突可看出未來戰爭趨勢，在遭受飽和攻擊後還存活的才是戰力；愛國者三型飛彈、M109A7自走砲之類先進裝備過於昂貴，開戰不久就會消耗殆盡，因此投資應該適可而止，重點要放在「量大、價廉、高效、致命」的項目，例如無人機廿萬架還不夠，希望國防部不要繼續後知後覺、充耳不聞。

民進黨秘書長徐國勇則質疑國民黨的軍購主張，到底是主席鄭麗文說的算，還是盧秀燕說的算？武器非現貨市場，不是到賣場買了就能結帳，一點二五兆元是根據台灣所需，並與美方合作商討的結果；至於國民黨主張國內製造項目移至一般預算，這可能排擠其他部分預算，且今年已過了三個月，中央政府總預算案連付委都沒有，顯然藍白有意將台灣陷入不安全狀態。