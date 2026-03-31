軍購版本 盧秀燕：主張與國民黨版差異不大

立院審查國防特別預算條例草案，朝野對於軍購預算金額無共識。台中市長盧秀燕昨公開受訪表示，合理軍購預算以八千億至一兆元之間，她主張「潛艦國造部分稍微縮小一點，但無人機要放大」，目前中央預定潛艦國造八艘，政院版軍購特別預算編列添購無人機只有廿萬架。

盧昨天公開表態支持八千億元版本，不同於國民黨版草案「三八○○億元+Ｎ」，引起政壇關注。但她表示，不管是政院版一點二五兆元，或者是她的版本，或者是國民黨版三八○○億加Ｎ，「大家仔細看，其實差異不是很大」。

盧表示，國民黨版「請大家特別注意這個Ｎ」，這個Ｎ是可以增加的，而且增加到多少，有賴於行政院跟立法院雙方的溝通；至於她的主張與政院版略有不同，她主張潛艦國造的部分要稍微縮小一點，但是無人機要放大。

盧秀燕表示，這段時間每個人意見都不一樣，「大同小異，略有不同」，但是每個人意見不代表全部，她的意見也不代表全部，只是基於長期過去在國防委員會，有這方面的專業跟背景，因此提出自己的看法，但仍有賴立法院跟行政院之間溝通協調。

盧秀燕對軍購版本的主張，被質疑與黨中央不同調。國民黨主席鄭麗文昨天表示，盧秀燕表達的也是大家眾所周知「應該不只有三千八百億元」，但後續資料到目前為止仍不可得知，身為在野黨真的很為難，希望政府開誠布公說明。

鄭麗文說，她與盧秀燕姐妹情，兩人溝通從來沒問題，盧訪美前有到中央黨部來看她，自然是全方位、各方議題都有溝通，包括軍購在內。

鄭麗文說，感謝盧秀燕很辛苦到美國訪問，向美方清楚表達說明國民黨的立場；因為國民黨是在野黨，軍購涉及對外，尤其美方共同達成的具體結論與協議，照理說是國防部要負起說明的責任，將案子送到立院審查，但到目前仍語焉不詳，除了大框架與數字，內容是什麼，還是等不到執政黨的說明跟報告。

鄭麗文說，國民黨只能非常有限地、就所知的美方正式公布發價書來編列，這也是為何黨版是「三千八百億＋Ｎ」的原因。代表國民黨不是只支持三千八百億元而已；她對於黨版的理解是，只要美方有新的內容，立法院就可隨時啟動審查程序。

台北市長蔣萬安昨表示，他支持厚植國防實力，支持必要且合理的軍事採購；蔣未透露支持的預算版本。

國民黨立委黃健豪分析，盧秀燕應是在「＋N」上有不同想法，若是台美軍購合作的內容就可來討論；國民黨立委賴士葆認同不必等發價書，但問題在政府說不清楚要怎匡預算？民眾黨主席黃國昌則認為，數字背後要買什麼才是重點。