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台美勁蜂4型無人機秀戰力 彈頭貫穿5公分高強度鋼板

中央社／ 桃園30日電
中科院30日披露供勁蜂4型無人機所使用的多用途彈頭，並成功貫穿50公厘厚的高強度鋼板。中央社
中科院30日披露供勁蜂4型無人機所使用的多用途彈頭，並成功貫穿50公厘厚的高強度鋼板。中央社

美國跨黨派參議員訪團今天下午參訪中科院，現場首度公開與美商合作生產的「勁蜂4型」無人機實彈成果，該機掛載的新款模組化多用途彈頭，可成功貫穿50公厘（5公分）高強度鋼板，且彈頭採開放式介面，未來可供民間無人機搭載以強化單兵接戰彈性。

美國跨黨派參議員訪問團今天凌晨搭乘美軍行政專機抵台，訪團由美國聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen，另譯：夏欣）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同率領，成員包括聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis）及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen）。

訪團上午在總統府晉見賴清德總統，下午前往國造武器研發重鎮的國家中山科學研究院。中科院在導覽現場展出曾在國防產業工業展亮相的勁蜂2型、3型，及銳鳶2型無人機、10吋雷射標定光電酬載、PSD-250小型渦輪噴射引擎、Dive-LD水下自主航行無人載具。

值得注意的是，現場首度展出「多用途無人機彈頭」樣品，其中12公斤版本可掛載於中科院與美國防廠商Kratos Defense & Security Solutions合作生產的「勁蜂4型」無人機，現場還陳展在實彈射擊時，被多用途彈頭貫穿的50公厘高強度鋼板。

中科院化學所長施佳男補充，多用途無人機彈頭採開放式介面，民間無人機也能搭載使用。根據現場中科院資料顯示，多用途無人機彈頭區分勁蜂3型、勁蜂4型無人機兩種型號；勁蜂3型的彈頭總重2公斤、勁蜂4型為12公斤，採包含鋼珠破片等雙重殺傷結構，具備攻擊輕型裝甲車、無人機、直升機及人員等能力，且單一彈頭即可對應多樣目標，賦予單兵靈活接戰的彈性。

勁蜂4型無人機是以MQM-178靶機為基礎，構改為低成本的高速攻擊型無人機，具有「人在迴路」（可人工操作、也能自動飛行）、模組化設計、高機動性及外掛載彈藥的特性。

無人機 彈頭 中科院

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