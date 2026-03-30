美參議員訪中科院 徐斯儉籲各政黨展現守護和平決心

國防部副部長徐斯儉今天下午陪同美國跨黨派參議員訪團參訪中科院，他致詞時呼籲各政黨以國家利益為先，凝聚共識支持行政院版「8年新台幣1.25兆元國防特別條例」，強化國軍戰力與防衛韌性，向國際展現台灣守護印太和平的決心。

美國跨黨派參議員訪問團今天凌晨搭乘美軍行政專機抵台，訪團由美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen，另譯：夏欣）、共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同率領，成員包括聯邦參院台灣連線共同主席堤里斯（Thom Tillis），以及聯邦參議員羅森（Jacky Rosen）。

訪團上午在總統府晉見總統賴清德後，下午前往國造武器研發重鎮的國家中山科學研究院，國安會秘書長吳釗燮、國防部副部長徐斯儉陪同接待，並由中科院進行閉門簡報。參訪現場展出勁蜂2型、3型，以及銳鳶2型無人機、10吋雷射標定光電酬載、PSD-250小型渦輪噴射引擎、多用途無人機彈頭、Dive-LD水下自主航行無人載具。

徐斯儉以英語致詞表示，歡迎各位重量級友台議員，共同見證台美之間「堅若磐石」的夥伴關係。夏亨不僅被視為美國參議院重要的外交與安全政策領袖之一，更曾任新罕布夏州史上首任女州長，不論在美國聯邦政府或地方政府都扮演舉足輕重的領導角色。

徐斯儉指出，新罕布夏州的座右銘是「不自由，毋寧死」，與台灣民眾守護民主主權的決心不謀而合，這種對自由的堅持，不僅是台美共同價值，更是深化安全合作的基石。

他表示，感謝夏亨曾於2月與參院外委會主席里契（Jim Risch）就台灣國防特別預算發布聯合聲明，敦促台灣各政黨進行跨黨派合作，為台灣的自我防衛提供充足資金。

他指出，匡希恆除加入「參院台灣連線」，也長期支持台美關係並發言挺台；羅森則於2024年提出「台灣安全法案」，奠定台美國防產業合作基石；參院「台灣連線」共同主席堤里斯也曾發布聲明，支持台灣政府提出的國防特別預算，這些都是支持台灣安全的關鍵力量。

徐斯儉表示，台灣正面臨日益嚴峻的安全挑戰，亟需強化防衛韌性與不對稱戰力，美國對台軍售不僅能提升台灣自我防衛能力，更有助於維護印太區域和平穩定。台灣近期向美方提出的軍售案，部分案項已完成知會國會程序，但仍有若干案子尚待進入程序，期盼美國政府能加速知會國會的程序，這將對台灣爭取特別預算會有很大幫助。

他指出，依陸委會3月26日公布民調結果顯示，逾7成民眾支持政府增加國防預算，反映出在複雜的印太局勢下，台灣強化自我防衛的決心，已成為當前民意的主流認知。

徐斯儉表示，他藉此機會再次呼籲各政黨以國家整體利益為優先，凝聚跨黨派共識，支持行政院版本的8年、1.25兆元國防特別條例，此將助益國軍強化整體戰力，確保民眾生命財產安全，也向國際展現台灣守護印太和平與穩定的承諾與決心。