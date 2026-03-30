徐斯儉對美國參議員轉述 立委關切軍售延宕問題

來台訪問的美國參議員一行，今天下午到桃園龍潭的中山科學研究院參觀。國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長趙怡翔、國防部副部長徐斯儉、中科院長李世強等人在場迎接。徐斯儉代表致歡迎詞時，除了再度呼籲朝野各黨派要共同支持國防特別預算，他也在美方來賓面前脫稿提及，我國的立法委員對美國對台軍售延宕的問題非常關切。

徐斯儉首先感謝幾位參議員過去對台灣的支持，並且指出：依據陸委會最新的民調，有超過七成的民眾支持軍購，因此呼籲朝野各黨派共同支持特別預算。他隨即脫稿表示，自己在前來龍潭的路上，看了Youtube上的新聞影片，內容是有立委在立法院質詢顧立雄部長，質疑為何台灣向美國採購武器，已經付了很多錢，至今卻還沒拿到，立委並且要求國防部向美方當面轉達。徐斯儉打趣說：「我已經當面轉達囉！」