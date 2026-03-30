黨中央與盧秀燕軍購預算不同調 蔣萬安這樣說

國民黨2028熱門人選的台中市長盧秀燕日前訪美，近日接受專訪提到軍購特別預算可編列8000億元至1兆元，與目前黨版的「3800億+N」有落差。北市長蔣萬安今被問及盧對軍購看法，蔣說，一直以來，他就是強調支持厚植國防實力，及支持必要且合理的軍事採購。

由於目前國民黨團版本的軍購案，為黨主席鄭麗文主導黨中央所推的3800億＋N，盧秀燕支持8000億到1兆元，另一部份4000億元軍購「不必等發價書」明顯與國民黨中央不同調。

蔣萬安今天下午出席北投製片廠ROT案啟動記者會，被問及盧秀燕對軍購的看法，蔣萬安表示，一直以來，他就是強調支持厚植國防實力，及支持必要且合理的軍事採購。