聽新聞
0:00 / 0:00
黨中央與盧秀燕軍購預算不同調 蔣萬安這樣說
國民黨2028熱門人選的台中市長盧秀燕日前訪美，近日接受專訪提到軍購特別預算可編列8000億元至1兆元，與目前黨版的「3800億+N」有落差。北市長蔣萬安今被問及盧對軍購看法，蔣說，一直以來，他就是強調支持厚植國防實力，及支持必要且合理的軍事採購。
由於目前國民黨團版本的軍購案，為黨主席鄭麗文主導黨中央所推的3800億＋N，盧秀燕支持8000億到1兆元，另一部份4000億元軍購「不必等發價書」明顯與國民黨中央不同調。
蔣萬安今天下午出席北投製片廠ROT案啟動記者會，被問及盧秀燕對軍購的看法，蔣萬安表示，一直以來，他就是強調支持厚植國防實力，及支持必要且合理的軍事採購。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。