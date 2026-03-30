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軍購8000億元至1兆元 柯志恩讚盧秀燕：將國民黨3800+N闡述更清楚

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩。圖／聯合報系資料照片

台中市長盧秀燕接受「自由時報」專訪，對軍購特別條例表態，應匡列8000億元至1兆元。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩認為，如此想法很務實，且跟國民黨版沒有太大差異，只是將「3800億+N」的N說得更清楚。另外有關「鄭習會」，柯志恩認為，和平是台灣主流民意，相信國民黨主席鄭麗文會向陸方表達民眾真實想法。

盧秀燕語出軍購特別條例「應通過8000億至1兆元」，被認為劍指國民黨主席鄭麗文。消息出來沒多久後，國民黨中央發布「鄭習會」將成行，出訪時間也都確定。接二連三的新聞，引發討論，各界也關注國民黨籍縣市長參選人想法。

柯志恩認為，盧秀燕提出「軍購特別條例草案」的預算規模應維持在8000億元至1兆元之間的想法相當務實，不僅回應地緣政治壓力，同時兼顧國家財政負擔。

柯志恩重申，國防採購必須具備戰略眼光，每一分錢都要花在刀口上。尤其是行政院預算中涉及「國內產製」與協助民間產業發展的部分，應回歸常態性的年度預算編列，才能受到更嚴謹的國會監督。

柯志恩還說，盧秀燕的主張跟國民黨版也沒有太大差異，主要是把「3800億+N」，這個N的部分闡述的更清楚，讓國人更了解國民黨對於軍購態度及強化國防決心。

另外，有關鄭麗文赴陸「鄭習會」，柯志恩認為，這一如她之前說過的，鄭麗文最大的考量應是兩岸和平，避免戰火衝突，這也是台灣主流民意，相信鄭麗文會清楚向陸方表達台灣民眾真實的想法。

軍購 特別條例 國民黨版

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