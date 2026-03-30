盧秀燕談軍購「個人不能夠代表全部」 何欣純批：政治表演
國民黨提出黨版3800億元+N國防特別條例，與行政院1.25兆版本相差甚遠，遭外界質疑國民黨反對軍購；國民黨立委坦言，黨主席鄭麗文在軍購議題上立場非常強硬。不過，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表示，不同的政治人物會有不同的表達和信念，「可是個人不能夠代表全部」，最重要的民意在哪裡。
何欣純說，記得盧出國前，曾見了那麼多立委，但也未如此表態，為什麼呢？盧市長雖強調「個人不能代表全部」，但國民黨白紙黑字的版本就擋在那裏，完全是她的黨、黨團的態度。盧市長的影響力很大，包括江（啟臣）副院長、楊瓊瓔，台中就有6位立委，若盧市長真心，大可請她的子弟兵提一個符合心中金額的條例預算絕不為過、也展現決心，但從沒有、一次都沒有。
她說，上周賴清德總統在美國商會謝年飯，親自與盧市長交談請託支持國防預算、監速通過國防特別條例，但國會仍繼續卡住，國防部無法支付頭期款，幸好美方諒解我方立場處境同意展延。
何欣純說，盧市長聲稱訪美規格「超越城市外交」，刻意比拚鄭麗文主席的「鄭習會」，外界認為盧市長這次專訪表態，無疑是她與鄭麗文主席「姐妹之爭」正式檯面化。因為是來自於政治盤算、非真心以國家安全為念為重，所以她認為，盧市長又只是再次「口惠實不至」的政治表演。
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