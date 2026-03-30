盧秀燕談軍購「個人不能夠代表全部」 何欣純批：政治表演

台中市長盧秀燕最近談軍購案，被外界質疑和國民黨版本不同，盧秀燕今天到台中市議會前接受媒體訪問，她說自己主張是軍購8000億到一兆之間，她主張潛艦的部分要稍微縮小一點，但是無人機要放大，潛艦現在中央是預定8艘，無人機只有20萬架。

2026-03-30 11:03