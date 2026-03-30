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對美軍購3800億+N？盧秀燕嫡系立委再強調：合理軍購8千億到1兆元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委廖偉翔說，盧市長精準點出全球都在搶武器，軍購如同買保險，「必須盡早落地、採購最精良的裝備」。圖／廖偉翔提供
立委廖偉翔說，盧市長精準點出全球都在搶武器，軍購如同買保險，「必須盡早落地、採購最精良的裝備」。圖／廖偉翔提供

台中市長盧秀燕表態支持軍購特別條例預算規模應達8000億元至1兆元，被指與國民黨「3800億+N」版本不同調。國民黨主席鄭麗文今天表示，盧秀燕表達的也是大家眾所周知「應該不只有3800億元」，但後續資料到目前為止仍不可得知，希望政府開誠布公說明。不過盧秀燕嫡系子弟兵、立委廖偉翔今發出新聞稿指出，盧秀燕明確表態，合理的軍購預算應達8千億到1兆元，且不必等美方發價書。

廖偉翔說，盧市長精準點出全球都在搶武器，軍購如同買保險，「必須盡早落地、採購最精良的裝備」，這絕非藍綠之爭，而是全民安全的底線。

對於國民黨主席鄭麗文已確認接受對岸邀請， 4 月 7 日至 12 日率團訪問大陸。廖偉翔指出，兩岸高層對話中斷近十年，台海風險持續升高，鄭麗文此行正是要打破僵局，以「對話取代對抗」，為兩岸建立互信、避免誤判。廖偉翔強調，「一邊務實建軍，一邊積極對話，這才是完整的國家安全戰略。」

鄭麗文說，感謝盧秀燕很辛苦到美國訪問，向美方清楚表達說明國民黨的立場。因為國民黨是在野黨，軍購涉及對外，尤其美方共同達成的具體結論與協議，照理說是國防部要負起說明的責任，將案子送到立院審查，但到目前仍語焉不詳，除了大框架與數字，內容是什麼，還是等不到執政黨的說明跟報告。

因此，國民黨只能非常有限、就所知的、美方公布的發價書討論，這也是為何黨版是「3800億＋N」的原因。這也代表國民黨不是只支持3800億元而已，未來還有正式完整的資訊，會立刻審查對美軍購部分。

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