盧秀燕拋個人版國防預算 鄭麗文：溝通沒問題

台中市長盧秀燕主張國防特別條例草案預算應為新台幣8000億元至1兆元之間，與國民黨所主張的數字不同。國民黨主席鄭麗文今天表示，與盧秀燕是姊妹情，溝通從來都沒有問題；感謝盧秀燕訪美時，向美方清楚表達國民黨的立場。

國防特別條例草案，行政院版預算為1.25兆元，國民黨立法院黨團版預算則是3800億元+N，民眾黨團版預算為4000億元。盧秀燕日前接受媒體專訪，提出個人版本，主張軍購額度應為8000億元至1兆元之間。

面對外界質疑國民黨團版本與盧秀燕個人版本出現不同調的狀況，鄭麗文今天召開記者會，說明將訪問中國大陸後受訪表示，她跟盧秀燕是姊妹情，兩人溝通從來都沒有問題。

鄭麗文也說明，盧秀燕在去美國訪問前，也特別到中央黨部來看她，針對外界關心的所有的議題，都進行了溝通，包括軍購在內。也非常感謝盧秀燕訪美時，向美方清楚表達、說明國民黨的立場。

談到國民黨團的立場，鄭麗文回應，國民黨是在野黨，軍購涉及了對外，尤其是跟美方共同所達成的具體結論跟協議，照理說應是國防部要負起說明跟報告的責任，將案子送到立法院來審查。但到目前為止，大家看到的是語焉不詳，除了一個大的框架與數字外，等不到執政黨的說明跟報告。

鄭麗文提到，因此只能非常有限就所知的，以及美方正式公布的，同時來到台灣的發價書來判斷，這就是為什麼黨版是3800億元+N的原因。這個N就是因為不可知、不得而知。也代表了不是只支持3800億元而已，未來若還有正式完整的資訊，也會立刻審查對美軍購的部分。

鄭麗文談及，國民黨已經有非常完整的版本跟論述，也正式召開黨團大會來決定黨版內容，尊重黨團的自主，也相信未來的朝野攻防，或者是條例如何能夠順利地通過，是不是有必要做一定的調整，都會由黨團全權負責。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥則強調，盧秀燕是國民黨非常重要的資產，尊重所有人的發言，國民黨立場一致，就是要好的武器、要能到位的武器、要合用的武器，要實質的增強國防，同時也要做到國會監督的責任。國民黨完全支持國防，對於任何意見、想法，國民黨是多元、包容的政黨，大家會一起坐下來充分討論，然後獲得共識。